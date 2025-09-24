Zille: “Il ‘magic moment’ di Pulisic dura da quando è arrivato al Milan”

Il Milan si è qualificato agli ottavi di finale di Coppa Italia. Questo il premio per la vittoria di stasera: 3-0 contro il Lecce, in dieci uomini dal 18' del primo tempo. Un'altra ottima gara da parte degli uomini di Allegri, che hanno dominato con tranquillità e avrebbero potuto fare anche molti più gol. Tra i protagonisti si segnala, ancora una volta, Christian Pulisic. Lo statunitense è entrato nel corso del secondo tempo al posto di Nkunku (che ha debuttato con gol dal primo minuto) e, dopo 3 minuti, ha siglato il 3-0. Sembra davvero in un momento di forma straordinario. Proprio della forma del numero 11 - e non solo - ha parlato Federica Zille dagli studi di 'Mediaset' nel post-partita.