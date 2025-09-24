Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Zille: “Il ‘magic moment’ di Pulisic dura da quando è arrivato al Milan”

ULTIME MILAN NEWS

Zille: “Il ‘magic moment’ di Pulisic dura da quando è arrivato al Milan”

Zille: 'Il 'magic moment' di Pulisic dura da quando è arrivato al Milan'
In Milan-Lecce di stasera Christian Pulisic ha messo nuovamente la sua firma: gol appena entrato in campo. Federica Zille ha commentato così dagli studi di 'Mediaset'
Redazione PM

Il Milan si è qualificato agli ottavi di finale di Coppa Italia. Questo il premio per la vittoria di stasera: 3-0 contro il Lecce, in dieci uomini dal 18' del primo tempo. Un'altra ottima gara da parte degli uomini di Allegri, che hanno dominato con tranquillità e avrebbero potuto fare anche molti più gol. Tra i protagonisti si segnala, ancora una volta, Christian Pulisic. Lo statunitense è entrato nel corso del secondo tempo al posto di Nkunku (che ha debuttato con gol dal primo minuto) e, dopo 3 minuti, ha siglato il 3-0. Sembra davvero in un momento di forma straordinario. Proprio della forma del numero 11 - e non solo - ha parlato Federica Zille dagli studi di 'Mediaset' nel post-partita.

Milan-Lecce, il commento di Zille nel post-gara

—  

Sulla prestazione di Nkunku e sul fatto che possa giocare contro il Napoli: "Credo che Allegri sia felice di avere l’imbarazzo della scelta con Nkunku".

LEGGI ANCHE

Su Gimenez: "Conta tantissimo essersi sbloccato. Tutto il gruppo tifava per Gimenez anche perché è l’unica vera punta del Milan, con quelle caratteristiche c’è solo lui. Credo che sia stata una cosa più psicologica. Averlo recuperato è qualcosa di molto postitivo".

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan-Lecce 3-0: Gimenez si sblocca, Bartesaghi bravo>>>

Su Pulisic: "Il 'magic moment' di Pulisic dura da quando è arrivato al Milan. È arrivato a 37 gol e 21 assist in poco più di due anni. La continuità era ciò che gli era mancato nelle sue precedenti esperienze in carriera".

Leggi anche
Panucci: “Abbiamo stadi bruttissimi. Non siamo più all’altezza. Per Milan e Inter...
Top XI Fantacalcio: Pulisic il giocatore con il voto più alto

© RIPRODUZIONE RISERVATA