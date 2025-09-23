Pagelle Milan Lecce 3-0: Gimenez si sblocca, Bartesaghi bravo

PAGELLE MILAN-LECCE - Non c'è partita e lo si capisce subito. Parte fortissimo il Milan di Allegri, che dopo pochi minuti aveva già avuto almeno tre palle gol nitide. Tutte e tre per Gimenez, di cui una in combinazione con Loftus-Cheek, e tutte e tre sprecate. Sembra la solita giornata sfortunata per il Bebote, che però poco dopo trova il gol del vantaggio. Bella azione sulla sinistra, con Bartesaghi che si muove benissimo e mette in mezzo egregiamente per il messicano, che spinge dentro. Poco prima, Nkunku aveva preso un palo a porta vuota e il Lecce era rimasto in dieci per fallo da chiara occasione. Dopo il vantaggio, il Milan rallenta leggermente, ma arriva una traversa di Rabiot e almeno un altro paio di occasioni, di cui una anche con Pavlovic su punizione. La prima frazione si chiude 1-0, ma il punteggio sta stretto. Infatti il secondo tempo inizia subito con il Milan che chiude la pratica: prima c'è il terzo palo, di Loftus-Cheek, poi segnano Nkunku, con una sforbiciata bellissima, e Pulisic, appena entrato. È un Milan da PlayStation e che subisce un solo tiro, su punizione. Spettacolo.