Risultati Coppa Italia, Milan-Lecce 3-0: tabellino e marcatori

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé (dal 46' Pierotti), Berisha (dal 80' Coulibaly), Helgason (dal 46' Gorter); N'Dri (dal 22' Gaspar), Camarda, Morente (dal 57' Gallo). A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Gaspar, Kouassi; Coulibaly, Gorter, Kovač, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić. All.: Di Francesco.
Arbitro: Paride Tremolada di Monza.
Ammoniti: Ricci (M), Kaba (L), Pavlovic (M).
Espulsi: Siebert (L).
Note: primo gol col Milan di Nkunku, primo gol stagionale di Gimenez, prima presenza col Milan di Odogu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA