Risultati Coppa Italia, Milan-Lecce 3-0: tabellino e marcatori

Il tabellino completo di Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: ecco numeri e dati di quanto successo a 'San Siro'
Milan-Lecce 3-0, il tabellino

Ottimo il primo tempo del Milan contro il Lecce: la squadra di Allegri crea tantissimo e spreca altrettanto, con Gimenez che ha almeno tre occasioni per segnare. Sbagliano anche Nkunku (palo) e Rabiot (tiro sul portiere). Il gol arriva da Gimenez: grande assista dalla sinistra di Bartesaghi e il messicano che entra in porta con la palla. Lecce in 10 per un rosso a Siebert. Il primo tempo termina 1-0. Il secondo tempo è ancora dominato dai rossoneri che creano occasioni su occasioni: il secondo gol arriva su una prodezza di Nkunku al suo primo gol col Milan. Il terzo con il solito bomber Pulisic. Vittoria per il Milan che agli ottavi di Coppa Italia sfiderà la Lazio.

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: Gimenez (M), Nkunku (M), Pulisic (M).

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović (dal 78' Odogu); Saelemaekers (dal 61' Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (dal 46' Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 61' Pulisic), Gimenez (dal 68' Balentien). A disp.: Teracciano, Torriani; Athekame, Estupiñan, Gabbia, Odogu; Fofana, Modrić, Pulisic; Balentien. All.: Landucci (Allegri squalificato).

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé (dal 46' Pierotti), Berisha (dal 80' Coulibaly), Helgason (dal 46' Gorter); N'Dri (dal 22' Gaspar), Camarda, Morente (dal 57' Gallo). A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Gaspar, Kouassi; Coulibaly, Gorter, Kovač, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić. All.: Di Francesco.

LEGGI ANCHE: Le pagelle-post partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Arbitro: Paride Tremolada di Monza.

Ammoniti: Ricci (M), Kaba (L), Pavlovic (M).

Espulsi: Siebert (L).

Note: primo gol col Milan di Nkunku, primo gol stagionale di Gimenez, prima presenza col Milan di Odogu.

