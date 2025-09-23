Risultati Coppa Italia, Milan-Lecce 3-0: tabellino e marcatori

Milan-Lecce 3-0, il tabellino

Ottimo il primo tempo del Milan contro il Lecce: la squadra di Allegri crea tantissimo e spreca altrettanto, con Gimenez che ha almeno tre occasioni per segnare. Sbagliano anche Nkunku (palo) e Rabiot (tiro sul portiere). Il gol arriva da Gimenez: grande assista dalla sinistra di Bartesaghi e il messicano che entra in porta con la palla. Lecce in 10 per un rosso a Siebert. Il primo tempo termina 1-0. Il secondo tempo è ancora dominato dai rossoneri che creano occasioni su occasioni: il secondo gol arriva su una prodezza di Nkunku al suo primo gol col Milan. Il terzo con il solito bomber Pulisic. Vittoria per il Milan che agli ottavi di Coppa Italia sfiderà la Lazio.