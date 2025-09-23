Milan-Lecce 1-0 (al 45'): lampi di Gimenez e dominio rossonero

9' minuti ancora pericolo creato dal Milan: stavolta il passaggio finale è di Gimenez. Rabiot si inserisce bene, ma spara su Früchtl. Sul corner successivo cross di Rabiot e palo di Nkunku da posizione difficile, ma a porta vuota. Inizio dominante dei rossoneri che però vedono la porta del Lecce praticamente stregata. Proteste di Nkunku per un possibile fallo in area di Siebert che lo ostacola. Per Tremolada e il VAR non c'è nulla. Fallo su Nkunku al limite, fischia l'arbitro che nega un vantaggio clamoroso per Gimenez da solo davanti al portiere, errore di Tremolada. Si va al VAR per un possibile rosso su Siebert: cambiato il colore del cartellino, il Lecce resta in dieci al 18'. Punizione di Gimenez che si schianta sulla traversa. 21' si sblocca la partita e si sblocca Santiago Gimenez: cross perfetto di Bartesaghi dalla sinistra e ottimo inserimento del messicano sul secondo palo che quasi entra in porta con la palla.