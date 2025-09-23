Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Gimenez pimpante e in gol: Milan in vantaggio all’intervallo sul Lecce in dieci

Milan-Lecce 1-0 (al 45'): lampi di Gimenez e dominio rossonero
Coppa Italia 2025-26: ecco il commento del primo tempo di Milan-Lecce, gara valida per i sedicesimi di finale della competizione. Ecco quanto successo a San Siro
Test importante questa sera per il Milan di Massimiliano Allegri (non in panchina per squalifica): in campo i rossoneri per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025-26 contro il Lecce di Eusebio di Francesco, già battuto in stagione al 'Via Del Mare' per due a zero grazie ai gol di Loftus-Cheek e Pulisic. Il Milan ha passato il primo turno della competizione battendo il Bari. Ecco quanto successo nel primo tempo della partita di San Siro.

Milan-Lecce, il primo tempo a San Siro

Subito possesso palla per il Milan e pericolo: filtrante perfetto di Saelemaekers per Gimenez che stoppa male consentendo la parata in uscita di Früchtl. Poi il tiro di Loftus-Cheek viene salvato sulla linea della porta del Lecce. Partenza super dei rossoneri. Due calci d'angolo conquistati dai rossoneri in appena tre minuti di gioco. Sul secondo bel cross di Nkunku che trova Gimenez: il messicano si libera benissimo, ma non trova la porta di testa. 5 minuti di dominio totale del Milan a cui è mancato solo il gol per sbloccare la partita, il Lecce si difende dietro la linea della palla. 7' ancora grande azione dei rossoneri: filtrante di Nkunku per Bartesaghi, grande cross per un grande inserimento di Gimenez. Tiro ancora alto del messicano che si sta muovendo davvero molto bene.

9' minuti ancora pericolo creato dal Milan: stavolta il passaggio finale è di Gimenez. Rabiot si inserisce bene, ma spara su Früchtl. Sul corner successivo cross di Rabiot e palo di Nkunku da posizione difficile, ma a porta vuota. Inizio dominante dei rossoneri che però vedono la porta del Lecce praticamente stregata. Proteste di Nkunku per un possibile fallo in area di Siebert che lo ostacola. Per Tremolada e il VAR non c'è nulla. Fallo su Nkunku al limite, fischia l'arbitro che nega un vantaggio clamoroso per Gimenez da solo davanti al portiere, errore di Tremolada.  Si va al VAR per un possibile rosso su Siebert: cambiato il colore del cartellino, il Lecce resta in dieci al 18'. Punizione di Gimenez che si schianta sulla traversa. 21' si sblocca la partita e si sblocca Santiago Gimenez: cross perfetto di Bartesaghi dalla sinistra e ottimo inserimento del messicano sul secondo palo che quasi entra in porta con la palla.

Dominio del Milan che avrebbe potuto stare tranquillamente sul 3 a 0. 30' altro cross magistrale di Saelemaekers: Rabiot arriva in acrobazia e centra in pieno la traversa. Cala leggermente i ritmi il Milan. 42' bel tiro di Loftus-Cheek al lato di poco. Grande punizione di Pavlovic e miracolo di Früchtl. Primo tempo dominante del Milan, peccato avere segnato solo un solo gol.

