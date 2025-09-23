partite

Milan-Lecce, Coppa Italia: probabili formazioni e dove vederla | LIVE News

Alle ore 21:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Lecce, match del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: tutte le news - LIVE - verso la partita dei rossoneri di Massimiliano Allegri contro i salentini
ECCO COME E DOVE VEDERE MILAN-LECCE IN DIRETTA TV O STREAMING

+++ MILAN-LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Athekame, Fofana, Modrić, Estupiñán, Pulisic, Balentien. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (Siebert), Ndaba; Coulibaly (Kaba), Berisha (Ramadani), Helgason (Álex Sala); N'Dri (Pierotti), Camarda (Štulić), Morente. A disposizione: Falcone, Samooja, Kouassi, Siebert (Tiago Gabriel), Gallo, Gorter, Kaba (Coulibaly), Kovač, Ramadani (Berisha), Álex Sala (Helgason), Pierotti (N'Dri), Štulić (Camarda). Allenatore: Di Francesco.

+++ MILAN-LECCE LIVE, LE NEWS DI GIORNATA +++

MILAN-LECCE, PER RICCI UNA NOTTE DA MODRIĆ. CON LA NAZIONALE ITALIANA SULLO SFONDO

Samuele Ricci dovrebbe giocare titolare, stasera, in Milan-Lecce, partita del secondo turno di Coppa Italia in programma a 'San Siro'

MILAN, PARLANO LEÃO E CAPELLO. COPPA ITALIA, LE ULTIME DI FORMAZIONE VERSO IL LECCE

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 23 settembre 2025: tra campo, dichiarazioni e mercato

MILAN-LECCE, LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA: ALLEGRI SCIOGLIE I DUBBI IN OGNI REPARTO

Ecco la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri per Milan-Lecce di questa sera dopo le ultime news dalla rifinitura

MILAN-LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI DI COPPA ITALIA: ALLEGRI FA TURNOVER. C'È L'EX CAMARDA

Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce, partita del secondo turno di Coppa Italia: così in campo stasera a 'San Siro'?

MILAN-LECCE, ALLEGRI: "NON DOBBIAMO SOTTOVALUTARLI. E NON DOBBIAMO ARRIVARE AI RIGORI"

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato così alla vigilia di Milan-Lecce, partita del secondo turno di Coppa Italia

MILAN-LECCE, OLTRE 50MILA SPETTATORI PREVISTI A 'SAN SIRO'. MA LA CURVA SUD ...

Più di 50mila spettatori saranno presenti questa sera a 'San Siro' per Milan-Lecce di Coppa Italia: ecco come si regolerà la Curva Sud

MILAN-LECCE, UN DIAVOLO D'ASSALTO PENSANDO AL NAPOLI: ALLEGRI LANCIA NKUNKU IN ATTACCO

Stasera, contro il Lecce a 'San Siro' per il secondo turno di Coppa Italia, Massimiliano Allegri proporrà Christopher Nkunku titolare

MILAN-LECCE, LEÃO OUT. IN CAMPO CONTRO IL NAPOLI? ECCO COSA FILTRA DAI ROSSONERI

Rafael Leão, attaccante del Milan, salterà anche la partita di stasera in Coppa Italia contro il Lecce. Il calvario potrebbe finire presto

MILAN-LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI DI COPPA ITALIA: ANCORA TRE DUBBI PER ALLEGRI

Le probabili formazioni di Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'

DOVE VEDERE MILAN-LECCE DI COPPA ITALIA IN DIRETTA TV O IN STREAMING: RAI O MEDIASET?

Alle ore 21:00, a 'San Siro', Milan-Lecce, secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: dove vedere la partita in diretta online streaming

MILAN-LECCE, GRANDE OCCASIONE PER RICCI DAL PRIMO MINUTO

Samuele Ricci dovrebbe avere una grande occasione stasera in Milan-Lecce di Coppa Italia. Le ultime prestazioni sono state molto positive

+++ PROLOGO +++

Alle ore 21:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Lecce, partita valida per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri arrivano all'appuntamento dopo aver superato, per 2-0 a 'San Siro', il Bari (Serie B) in gara secca nel primo turno. Medesimo risultato interno, 2-0, anche i giallorossi di Eusebio Di Francesco, ma contro un'altra compagine della serie cadetta, la Juve Stabia. Chi passerà, stasera, tra Milan e Lecce troverà la Lazio - in gara secca, in trasferta allo stadio 'Olimpico' di Roma - negli ottavi di finale della competizione. Restate con noi, per non perdervi neanche una news in tempo reale di avvicinamento alla partita del Diavolo.

