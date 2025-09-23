ECCO COME E DOVE VEDERE MILAN-LECCE IN DIRETTA TV O STREAMING
Milan-Lecce, Coppa Italia: probabili formazioni e dove vederla | LIVE News
+++ MILAN-LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Athekame, Fofana, Modrić, Estupiñán, Pulisic, Balentien. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).
LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (Siebert), Ndaba; Coulibaly (Kaba), Berisha (Ramadani), Helgason (Álex Sala); N'Dri (Pierotti), Camarda (Štulić), Morente. A disposizione: Falcone, Samooja, Kouassi, Siebert (Tiago Gabriel), Gallo, Gorter, Kaba (Coulibaly), Kovač, Ramadani (Berisha), Álex Sala (Helgason), Pierotti (N'Dri), Štulić (Camarda). Allenatore: Di Francesco.
Alle ore 21:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Lecce, partita valida per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri arrivano all'appuntamento dopo aver superato, per 2-0 a 'San Siro', il Bari (Serie B) in gara secca nel primo turno. Medesimo risultato interno, 2-0, anche i giallorossi di Eusebio Di Francesco, ma contro un'altra compagine della serie cadetta, la Juve Stabia. Chi passerà, stasera, tra Milan e Lecce troverà la Lazio - in gara secca, in trasferta allo stadio 'Olimpico' di Roma - negli ottavi di finale della competizione. Restate con noi, per non perdervi neanche una news in tempo reale di avvicinamento alla partita del Diavolo.
