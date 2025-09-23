Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Coppa Italia, probabili formazioni Milan-Lecce: sorpresa tra i pali? Fuori due big

FORMAZIONI

Coppa Italia, probabili formazioni Milan-Lecce: sorpresa tra i pali? Fuori due big

Milan-Lecce, le probabili formazioni di Coppa Italia: ancora tre dubbi per Allegri
Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 in programma alle ore 21:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Così in campo i rossoneri di Massimiliano Allegri?
Daniele Triolo Redattore 

Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Lecce, partita valida per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: vediamo insieme, ora, le probabili formazioni dei rossoneri di Massimiliano Allegri e dei giallorossi di Eusebio Di Francesco secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Milan-Lecce, le probabili formazioni del match di 'San Siro'

—  

Qui Milan - Allegri ha tre dubbi: il primo in porta, ovvero se rilanciare Mike Maignan, reduce da un risentimento al polpaccio o se confermare per precauzione Pietro Terracciano. Il secondo è in difesa: giocherà sicuramente Koni De Winter, da capire se sostituirà Matteo Gabbia nel cuore della difesa a tre oppure Strahinja Pavlović come centrale di sinistra. Infine, un terzo a centrocampo, dove Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek si contendono una maglia. Per il resto, un po' di turnover: spazio in campo, da titolare, per Davide Bartesaghi, Samuele Ricci e Christopher Nkunku. Panchina per Luka Modrić e Christian Pulisic.

LEGGI ANCHE

Qui Lecce - Di Francesco non ha ancora risolto alcuni ballottaggi. In difesa, testa a testa per una maglia tra Tiago Gabriel e Jamil Siebert. A centrocampo, di fatto, è tutto aperto: vedremo soltanto nel corso della giornata quali saranno gli interpreti scelti dall'allenatore dei salentini. In attacco, unico sicuro di giocare è Tete Morente. Dubbi, per gli altri due terzi del tridente, tra Konan N'Dri e Santiago Pierotti e tra l'ex Francesco Camarda e Nikola Štulić. Un altro ex della partita, Riccardo Sottil, non è stato convocato per un affaticamento muscolare. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Milan-Lecce!

MILAN (3-5-2): Terracciano (Maignan); Tomori, De Winter, Pavlović (Gabbia); Saelemaekers, Fofana (Loftus-Cheek), Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Maignan (Terracciano), Pittarella, Torriani, Gabbia (Pavlović), Odogu, Athekame, Loftus-Cheek (Fofana), Modrić, Estupiñán, Pulisic, Balentien. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri vuole un bomber di peso: a gennaio ecco chi può arrivare in rossonero >>>

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (Siebert), Ndaba; Coulibaly (Kaba), Berisha (Ramadani), Helgason (Álex Sala); N'Dri (Pierotti), Camarda (Štulić), Morente. A disposizione: Falcone, Samooja, Kouassi, Siebert (Tiago Gabriel), Gallo, Gorter, Kaba (Coulibaly), Kovač, Ramadani (Berisha), Álex Sala (Helgason), Pierotti (N'Dri), Štulić (Camarda). Allenatore: Di Francesco.

Leggi anche
Milan-Lecce, grande occasione per Ricci dal primo minuto
Milan-Lecce, si avvicina l’esordio dal primo minuto di Nkunku?

© RIPRODUZIONE RISERVATA