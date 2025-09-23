Qui Lecce - Di Francesco non ha ancora risolto alcuni ballottaggi. In difesa, testa a testa per una maglia tra Tiago Gabriel e Jamil Siebert. A centrocampo, di fatto, è tutto aperto: vedremo soltanto nel corso della giornata quali saranno gli interpreti scelti dall'allenatore dei salentini. In attacco, unico sicuro di giocare è Tete Morente. Dubbi, per gli altri due terzi del tridente, tra Konan N'Dri e Santiago Pierotti e tra l'ex Francesco Camarda e Nikola Štulić. Un altro ex della partita, Riccardo Sottil, non è stato convocato per un affaticamento muscolare. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Milan-Lecce!