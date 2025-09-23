Qui Lecce - Di Francesco non ha ancora risolto alcuni ballottaggi. In difesa, testa a testa per una maglia tra Tiago Gabriel e Jamil Siebert. A centrocampo, di fatto, è tutto aperto: vedremo soltanto nel corso della giornata quali saranno gli interpreti scelti dall'allenatore dei salentini. In attacco, unico sicuro di giocare è Tete Morente. Dubbi, per gli altri due terzi del tridente, tra Konan N'Dri e Santiago Pierotti e tra l'ex Francesco Camarda e Nikola Štulić. Un altro ex della partita, Riccardo Sottil, non è stato convocato per un affaticamento muscolare. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Milan-Lecce!
MILAN (3-5-2): Terracciano (Maignan); Tomori, De Winter, Pavlović (Gabbia); Saelemaekers, Fofana (Loftus-Cheek), Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Maignan (Terracciano), Pittarella, Torriani, Gabbia (Pavlović), Odogu, Athekame, Loftus-Cheek (Fofana), Modrić, Estupiñán, Pulisic, Balentien. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).
LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (Siebert), Ndaba; Coulibaly (Kaba), Berisha (Ramadani), Helgason (Álex Sala); N'Dri (Pierotti), Camarda (Štulić), Morente. A disposizione: Falcone, Samooja, Kouassi, Siebert (Tiago Gabriel), Gallo, Gorter, Kaba (Coulibaly), Kovač, Ramadani (Berisha), Álex Sala (Helgason), Pierotti (N'Dri), Štulić (Camarda). Allenatore: Di Francesco.
