Milan-Lecce, si avvicina l’esordio dal primo minuto di Nkunku?

Dando un occhio alla probabile formazione dei rossoneri in vista di Milan-Lecce, salta all'occhio la presenza di Christopher Nkunku dal primo minuto. Si tratterebbe del debutto da titolare dell'attaccante francese con i rossoneri. Per ora, infatti, è subentrato due volte - contro Bologna e Udinese - disputando solo spezzoni di gara. L'ingresso in campo alla prima presenza, però, ha fatto molto ben presagire. Dopo pochi minuti, su assist di Pulisic, si era conquistato un rigore (o forse due, nella stessa azione), che poi purtroppo è stato revocato dal VAR erroneamente. Quella prestazione ha aumentato ulteriormente la curiosità dei tifosi e degli addetti ai lavori nei suoi confronti. Ma quindi cosa bisogna aspettarsi da Nkunku, se dovesse giocare per buona parte di gara domani sera?