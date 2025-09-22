Il Milan è reduce da una grande vittoria: 0-3 contro l'Udinese. Ora, però, è già tempo di pensare al prossimo impegno dei rossoneri. Domani sera, infatti, gli uomini di Massimiliano Allegri sfideranno il Lecce in un match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Dopo il passaggio del turno contro il Bari (2-0 a San Siro il 17 agosto), un'altra formazione pugliese si para davanti al cammino del Milan. L'allenatore livornese non sarà nuovamente in panchina contro la squadra di Di Francesco a causa della seconda giornata di squalifica che deve scontare per via dell'espulsione presa due anni fa, alla fine della finale di Coppa Italia vinta con la Juventus. Il tecnico ha presentato la sfida come un impegno fondamentale per il prosieguo della stagione. La Coppa Italia, infatti, è un obiettivo per il Milan e, tra l'altro, sembra essere alla portata. Per questo, si attendono molti titolari nella formazione che verrà messa in campo dal primo minuto. Di seguito, si riporta la probabile formazione del Milan secondo quanto riporta Sky Sport.