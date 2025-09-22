Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Allegri: “Gimenez magari segna domani. A distruggere quanto fatto ci vuole poco. Serve vincere”

COPPA ITALIA

Allegri: “Gimenez magari segna domani. A distruggere quanto fatto ci vuole poco. Serve vincere”

Allegri: “Gimenez magari segna domani. A distruggere quanto fatto ci vuole poco. Serve vincere” - immagine 1
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra il Milan e il Lecce. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Massimiliano Allegri ha parlato a 'Milan TV': "Per noi la Coppa Italia è un obiettivo della stagione. Del campionato se ne parla da mercoledì", queste le sue chiare parole alla vigilia della sfida contro il Lecce per i sedicesimi di Coppa Italia: "Domani dobbiamo vincere. Non dobbiamo arrivare ai rigori che può succedere di tutto, sono una lotteria. Per arrivare alla finale serve un percorso. Domani serve il giusto approccio contro il Lecce, serve rispetto. Loro non avranno pressioni. Sta a noi avere l'approccio giusto e dimenticare quanto successo in campionato di positivo".

Milan-Lecce, Allegri parla alla vigilia

—  

Sulla formazione: "Indipendentemente da chi giocherà domani: non giocherà chi devo vedere come sta, domani giocherà la migliore formazione per battere il Lecce. Domani valuterò chi mettere in campo".

LEGGI ANCHE

Su Ricci e Gimenez: "Samuele sta facendo bene sono contento. Gimenez ha avuto occasioni da gol, sta facendo bene, magari il gol lo può fare domani. L'importante è parlare poco e lavorare tanto. Non abbiamo fatto ancora nulla. A distruggere quanto fatto e costruito in tanto tempo ci vuole poco".

LEGGI ANCHE: Gimenez non si sblocca: i numeri non entusiasmano, ma c'è un segnale positivo. Cosa serve>>>

Sui tifosi: "I tifosi ci devono accompagnare in questa stagione. E noi dobbiamo essere bravi a portare risultati e vittorie, che è quello che conta nel calcio".

Leggi anche
Bergomi su Rabiot: “C’è una cosa che nessuno mi toglie dalla testa”. Ecco il...
Ordine svela: “E’ un Allegri 2.0. C’è uno studio in più. Sul mercato non avevo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA