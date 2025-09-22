Su Ricci e Gimenez: "Samuele sta facendo bene sono contento. Gimenez ha avuto occasioni da gol, sta facendo bene, magari il gol lo può fare domani. L'importante è parlare poco e lavorare tanto. Non abbiamo fatto ancora nulla. A distruggere quanto fatto e costruito in tanto tempo ci vuole poco".
Sui tifosi: "I tifosi ci devono accompagnare in questa stagione. E noi dobbiamo essere bravi a portare risultati e vittorie, che è quello che conta nel calcio".
