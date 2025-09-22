Pianeta Milan
Ordine svela: “E’ un Allegri 2.0. C’è uno studio in più. Sul mercato non avevo fiducia”

Massimiliano Allegri è cambiato? Franco Ordine, giornalista, parla dell'allenatore del Milan in una lunga analisi. Giudizio anche sul mercato. Ecco il suo parere
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"E' molto prematuro". Questa la risposta di Franco Ordine alla domanda 'Allegri può essere l'anti Conte?: "Intanto vediamo domenica prossima nello scontro diretto. Lì capiremo qualcosa di più", questo il commento del giornalista ospite a TMW Radio durante Maracanà.

Milan, Ordine su Allegri e mercato

Ordine parla anche dell'impatto della partita di domani contro il Lecce: "Questa è una delle poche settimane con il doppio impegno per il Milan, capiremo anche la tenuta della rosa complessiva così. Personalmente non avevo fiducia nel tipo di mercato fatto, soprattutto in difesa, e mi tengo ancora questo giudizio. Vedremo alla fine".

Poi il parere su Allegri e qualche innesto importante: "Di certo ho visto un lavoro di Allegri, fatto molto in profondità e con il decisivo contributo di alcuni esponenti, che hanno dato alla squadra carisma e cifra tecnica, mi riferisco a Modric e Rabiot. E occhio a Nkunku, che potrebbe essere un altro acquisto". Il giornalista conclude il suo pensiero: "Allegri non ha sbagliato una mossa. E' un Allegri 2.0. E' anche molto preciso nella preparazione delle partite, mi sembra che ci sia uno studio in più, un lavoro molto raffinato dietro".

