Biasin ammette: 'Il Milan mi fa paura. Allegri con Rabiot ha trovato tutto quello che serve'
Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del Milan e del perché con Allegri e Rabiot i rossoneri possono fare paura. Ecco le sue parole a 'Pressing'
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan continua con la sua buona partenza stagionale, dopo il ko contro la Cremonese, i rossoneri hanno vinto tre partite di fila senza subire gol. Contro l'Udinese anche un bel gioco oltre al risultato. Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del Milan e delle qualità della squadra di Allegri. Ecco le sue parole a 'Pressing'.

"Il Milan mi fa paura si ha le idee chiare, sa cosa vuole". Biasin continua con il suo parere e parla anche del perché il Milan può essere pericoloso in campionato: "Con Allegri, una partita a settimana e Rabiot ha trovato tutto quello che gli serviva. Con una sola partita a settimana, anche se non è una squadra perfetta, farà tanti tanti punti", questa la convinzione di Biasin.

Per i rossoneri in arrivo una settimana molto importante visto che domani c'è la sfida contro il Lecce e poi arriverà la partita contro il Napoli di campionato.

