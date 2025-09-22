Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del Milan e del perché con Allegri e Rabiot i rossoneri possono fare paura. Ecco le sue parole a 'Pressing'

Emiliano Guadagnoli Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 15:34)

Il Milan continua con la sua buona partenza stagionale, dopo il ko contro la Cremonese, i rossoneri hanno vinto tre partite di fila senza subire gol. Contro l'Udinese anche un bel gioco oltre al risultato. Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del Milan e delle qualità della squadra di Allegri. Ecco le sue parole a 'Pressing'.