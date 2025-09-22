Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato del momento del Milan, delle possibilità di vincere lo Scudetto per i rossoneri e di Allegri. Ecco le sue parole a Pressing

"Senza Allegri non penso che Rabiot sarebbe ora al Milan. Su Modric non lo so sinceramente". Il giornalista Sandro Sabatini fa il punto sul momento del Milan parlando prima dei due colpi importanti a centrocampo e poi parlando di Massimiliano Allegri : "Se si parla del carro di Allegri noto un po' di tempo un riposizionamento e tanti che chiedono il biglietto per salire. Ora c'è ipocrisia generalizzata", questo il parere del giornalista negli studi di 'Pressing'.

Milan, Sabatini su Leao e Allegri

Sabatini continua parlando ancora del Diavolo e sottolineando l'assenza di Leao: "Il Milan sta ottenendo questi risultati e questo calcio senza Leao e con il centravanti che è l'anello debole di questa squadra".