Udinese-Milan 0-3, i rossoneri si portano a casa tre punti molto importanti salendo a 9 in campionato. Per il Diavolo sono 4 le vittorie su 5 partite. In tutte le vittorie il Milan non ha subito gol. Tra i mattatori di questo inizio di stagione c'è senza dubbio Luka Modric. Il croato è tra i migliori del Milan in ogni partita giocata, stessa cosa contro l'Udinese. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Dubbi silenziati: Modric domina anche in Serie A. Due dati sorprendono davvero
PAGELLE MILAN
Dubbi silenziati: Modric domina anche in Serie A. Due dati sorprendono davvero
Milan, Luka Modric è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria contro l'Udinese. Le sue pagelle e l'analisi della gara e delle prestazioni del croato
© RIPRODUZIONE RISERVATA