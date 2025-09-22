Pianeta Milan
Milan, un Rabiot magistrale nelle prime due. Con Modric totale sintonia a metà campo

Adrien Rabiot, centrocampista francese giunto in rossonero per 7 milioni di euro più bonus nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, ha giocato molto bene nelle prime due partite con il Milan, contro Bologna e Udinese. Ha vinto più duelli di...
Adrien Rabiot è il grande protagonista dell'approfondimento sul Milan pubblicato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Giunto in rossonero nell'ultimo giorno del calciomercato estivo per 7 milioni di euro più bonus, il centrocampista francese, classe 1995, si è presentato a Milanello un paio di settimane fa dopo aver esaurito (giocando poco) gli impegni con la sua Nazionale, la Francia del Commissario Tecnico Didier Deschamps.

Milan, che impatto di Rabiot in rossonero!

Massimiliano Allegri, che lo conosce bene per averlo allenato nella Juventus, lo ha subito promosso titolare, sin da Milan-Bologna e lo ha confermato anche in Udinese-Milan dell'ultimo weekend. Beh, come riportato dalla 'rosea', Rabiot non ha deluso le aspettative dell'allenatore livornese e nemmeno quelle dei tifosi. Negli ultimi 180' di Serie A, infatti, il centrocampista transalpino è stato il giocatore del Milan che ha vinto più duelli complessivi (15), più duelli aerei (3) e più contrasti (4, come Luka Modric).

Rabiot e Modric, la nuova coppia della mediana rossonera che genera invidia in tutte le altre di Serie A. È grazie a loro che il gioco del Milan convince. Dal suo esordio con il Milan, solo lo stesso Modric (70), ha effettuato più passaggi nella metà campo avversaria rispetto a Rabiot (55, di cui 45 completati) tra i giocatori rossoneri nel massimo campionato. Si è ricomposta la coppia Rabiot-Allegri, per fortuna del Milan. È per Max che l'ex bianconero ha scelto di tornare in Italia. E non è un caso che, nei tre anni insieme alla Juventus, Rabiot abbia giocato il 94% delle partite da titolare.

Magica coppia con Modric. Ma occhio anche agli altri

Ma il centrocampo del Milan non è composto soltanto da un magistrale Rabiot e da un fuoriclasse come Modric. Ci sono Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana, dai quali Allegri si aspetta tanta corsa, intensità, ritmo, fisicità e qualità. Oltre che un discreto quantitativo di reti: ha chiesto alla coppia di farne almeno 15, siamo già a quota 2. Così com'è stato attrezzato, secondo il quotidiano sportivo nazionale, il centrocampo del Milan valorizza le diversità e le caratteristiche di ognuno.

LEGGI ANCHE: Milan, Tare ci prova: in scadenza nel 2026, ma già a gennaio a Milano? L'obiettivo >>>

Senza dimenticare Samuele Ricci, regista o mezzala che aggiunge altra qualità, e nemmeno Ardon Jashari: per valore di acquisto, è stato lui il vero gioiello del mercato estivo del Milan. Attualmente è infortunato ma potrà ritagliarsi il suo spazio quando ritornerà e, contestualmente, imparare trucchi dai campioni più esperti.

