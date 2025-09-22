Rabiot e Modric, la nuova coppia della mediana rossonera che genera invidia in tutte le altre di Serie A. È grazie a loro che il gioco del Milan convince. Dal suo esordio con il Milan, solo lo stesso Modric (70), ha effettuato più passaggi nella metà campo avversaria rispetto a Rabiot (55, di cui 45 completati) tra i giocatori rossoneri nel massimo campionato. Si è ricomposta la coppia Rabiot-Allegri, per fortuna del Milan. È per Max che l'ex bianconero ha scelto di tornare in Italia. E non è un caso che, nei tre anni insieme alla Juventus, Rabiot abbia giocato il 94% delle partite da titolare.

Magica coppia con Modric. Ma occhio anche agli altri — Ma il centrocampo del Milan non è composto soltanto da un magistrale Rabiot e da un fuoriclasse come Modric. Ci sono Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana, dai quali Allegri si aspetta tanta corsa, intensità, ritmo, fisicità e qualità. Oltre che un discreto quantitativo di reti: ha chiesto alla coppia di farne almeno 15, siamo già a quota 2. Così com'è stato attrezzato, secondo il quotidiano sportivo nazionale, il centrocampo del Milan valorizza le diversità e le caratteristiche di ognuno.

Senza dimenticare Samuele Ricci, regista o mezzala che aggiunge altra qualità, e nemmeno Ardon Jashari: per valore di acquisto, è stato lui il vero gioiello del mercato estivo del Milan. Attualmente è infortunato ma potrà ritagliarsi il suo spazio quando ritornerà e, contestualmente, imparare trucchi dai campioni più esperti.