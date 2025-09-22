Figuraccia del Torino di Marco Baroni, che perde 0-3 in casa contro l'Atalanta incassando tre reti in appena 8' di gioco nel primo tempo. "Umiliante resa" di un "Toro da nascondersi", secondo il quotidiano torinese che non lesina critiche al Presidente Urbano Cairo: "Ma come si fa ad andare avanti così?".
Spazio, poi, anche a Lazio-Roma, il derby della Capitale vinto 0-1 dai giallorossi grazie al figliol prodigo della Lupa, Lorenzo Pellegrini e a Inter-Sassuolo. A 'San Siro', 2-1 per i nerazzurri, con sprechi, brividi e rischio beffa nel finale per la squadra di Cristian Chivu. Che, intanto, si tira un po' su in classifica.
