Prima pagina Tuttosport: “Tifosi Juve: ‘Tudor uno di noi’. Torino e Cairo da nascondersi”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 22 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 22 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, spiega come lo sfogo di Igor Tudor, allenatore della Juventus, contro arbitri e Lega Calcio in seguito a quanto successo al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona (rigore contro che non c'era, mancata espulsione di Gift Orban per un pugno a Federico Gatti), infiammi i tifosi. Sul fronte mercato, per gennaio, i bianconeri pensano intanto a Sergej Milinković-Savić.

Figuraccia del Torino di Marco Baroni, che perde 0-3 in casa contro l'Atalanta incassando tre reti in appena 8' di gioco nel primo tempo. "Umiliante resa" di un "Toro da nascondersi", secondo il quotidiano torinese che non lesina critiche al Presidente Urbano Cairo: "Ma come si fa ad andare avanti così?".

Spazio, poi, anche a Lazio-Roma, il derby della Capitale vinto 0-1 dai giallorossi grazie al figliol prodigo della Lupa, Lorenzo Pellegrini e a Inter-Sassuolo. A 'San Siro', 2-1 per i nerazzurri, con sprechi, brividi e rischio beffa nel finale per la squadra di Cristian Chivu. Che, intanto, si tira un po' su in classifica.

