L'Inter di Cristian Chivu, ieri sera a 'San Siro', ha battuto per 2-1 - non senza soffrire - il Sassuolo di Fabio Grosso. Gol di Federico Dimarco, poi un'autorete. Nel finale, brividi per i nerazzurri con i gol di Walid Cheddira per gli ospiti. Tanti applausi per Francesco Pio Esposito.
Lorenzo Pellegrini, invece, protagonista del derby della Capitale tra la Lazio e la sua Roma. Doveva andare via in estate, invece decide la sfida più sentita per i suoi tifosi. Mentre il Napoli, stasera contro il Pisa, proverà a scappare in classifica, l'arbitro di Verona-Juventus è retrocesso in Serie B per i suoi errori.
Intervista in esclusiva, poi, di Demetrio Albertini alla 'rosea'. Tema, ovviamente, il Milan. Per l'ex Metronomo del centrocampo rossonero, Diavolo da Scudetto con questo Luka Modrić.
