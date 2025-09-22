Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Albertini: ‘Milan da Scudetto con questo Modric'”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Albertini: ‘Milan da Scudetto con questo Modric'”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Albertini: 'Milan da Scudetto con questo Modric''
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 22 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 22 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il tennis femminile e, in particolare, con la vittoria dell'Italia nella Billie Jean King Cup contro gli Stati Uniti d'America. Poi, dedica ampio spazio al calcio.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 22 settembre 2025

L'Inter di Cristian Chivu, ieri sera a 'San Siro', ha battuto per 2-1 - non senza soffrire - il Sassuolo di Fabio Grosso. Gol di Federico Dimarco, poi un'autorete. Nel finale, brividi per i nerazzurri con i gol di Walid Cheddira per gli ospiti. Tanti applausi per Francesco Pio Esposito.

Lorenzo Pellegrini, invece, protagonista del derby della Capitale tra la Lazio e la sua Roma. Doveva andare via in estate, invece decide la sfida più sentita per i suoi tifosi. Mentre il Napoli, stasera contro il Pisa, proverà a scappare in classifica, l'arbitro di Verona-Juventus è retrocesso in Serie B per i suoi errori.

Intervista in esclusiva, poi, di Demetrio Albertini alla 'rosea'. Tema, ovviamente, il Milan. Per l'ex Metronomo del centrocampo rossonero, Diavolo da Scudetto con questo Luka Modrić.

 

Leggi anche
La precisazione di Landucci su Leao: “È un professionista splendido”. Il motivo
Vernazza: “La differenza la fa Modric in regia. Se Allegri torna giochista …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA