Tra i protagonisti della bellissima vittoria di ieri sera contro l'Udinese non c'è stato Rafael Leao. È una stranezza se si pensa agli ultimi anni del Milan. Nonostante i suoi alti e bassi (soprattutto quelli dell'ultima stagione), Leao è innegabilmente uno dei leader tecnici della rosa rossonera. Durante questo inizio di stagione, però, non ha ancora potuto dimostrarlo. Dopo pochi minuti contro il Bari e dopo il gol che aveva aperto le marcature, il portoghese si è infortunato a un polpaccio. Questo infortunio, ben oltre le previsioni, lo sta tenendo lontano dal campo da poco più di un mese. La sua assenza si sta sentendo? Per ora, no. E questa è un'altra notizia. Come lo sono le frasi che ieri - nel post-partita di Sky Sport - Marco Landucci (il vice di Allegri) ha pronunciato, senza che nessun giornalista gli avesse domandato qualcosa in merito.