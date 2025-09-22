Calciomercato Milan, Tare ci prova per l'esperto difensore: il punto

Nell'ultimo calciomercato estivo il Milan ha rivoluzionato la sua rosa con ben 10 nuovi acquisti più il ritorno di Alexis Saelemaekers dal prestito alla Roma. Praticamente, un'intera nuova squadra messa a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Il quale, nelle sue indicazioni strategiche, è stato però parzialmente accontentato dall'amministratore delegato Giorgio Furlani e dal direttore sportivo Igli Tare. La sensazione è che, a questo Milan, per poter dire la sua fino in fondo in ogni competizione (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana), manchi ancora qualcosa. PROSSIMA SCHEDA
Milan, Tare ci prova: in scadenza nel 2026, ma già a gennaio a Milano? L’obiettivo
Nel calciomercato invernale Igli Tare, direttore sportivo del Milan, vuole provare a prendere un altro elemento di comprovata esperienza
