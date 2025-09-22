Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Trevisani: “Allegri può togliersi soddisfazioni, ma troppo entusiasmo. Scudetto solo se …”

ULTIME MILAN NEWS

Trevisani: “Allegri può togliersi soddisfazioni, ma troppo entusiasmo. Scudetto solo se …”

Trevisani: 'Allegri può togliersi soddisfazioni, ma troppo entusiasmo. Scudetto solo se ...'
Riccardo Trevisani, giornalsita, ha parlato di Udinese-Milan, di Allegri, dello Scudetto e non solo durante il programma 'Pressing' di Mediaset
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Si continua a parlare molto del Milan e soprattutto di Massimiliano Allegri. Negli studi di 'Pressing' presente anche Riccardo Trevisani: "Se gioca 25 partite come Udinese-Milan il carro di Allegri avrà tante persone, ma è diversa dalla vittoria contro il Bologna", questo il parere del giornalista che poi continua.

Milan, Trevisani su Allegri 

—  

"Ha giocato molto bene il Milan a Udine, giocando così si toglierà tante soddisfazioni, ma secondo me l'entusiasmo ora è troppo eccessivo". Questo il pensiero del telecronista che non è ancora totalmente sicuro del Milan di Allegri, tanto che, a domanda diretta se i rossoneri si sono da Scudetto, Trevisani risponde così: "Per me il Milan è da Scudetto a quota bassa, a quota alta no".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Dubbi silenziati: Modric domina anche in Serie A. Due dati sorprendono davvero>>>

Per il Milan sono in arrivo due sfide molto importanti che potrebbero dare già delle risposte. I rossoneri, dopo la partita di domani contro il Lecce di Coppa Italia, infatti, giocheranno in campionato contro il Napoli e la Juventus.

Leggi anche
Allegri: “Leao? Non ci sarà”. Le ultime verso Napoli. Poi svela: “Nkunku sta...
Pellegatti: “Allegri? Non si arriva in finale di Champions a caso. Milan-Lecce...

© RIPRODUZIONE RISERVATA