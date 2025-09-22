Riccardo Trevisani, giornalsita, ha parlato di Udinese-Milan, di Allegri, dello Scudetto e non solo durante il programma 'Pressing' di Mediaset

Si continua a parlare molto del Milan e soprattutto di Massimiliano Allegri. Negli studi di 'Pressing' presente anche Riccardo Trevisani : " Se gioca 25 partite come Udinese-Milan il carro di Allegri avrà tante persone, ma è diversa dalla vittoria contro il Bologna", questo il parere del giornalista che poi continua.

Milan, Trevisani su Allegri

"Ha giocato molto bene il Milan a Udine, giocando così si toglierà tante soddisfazioni, ma secondo me l'entusiasmo ora è troppo eccessivo". Questo il pensiero del telecronista che non è ancora totalmente sicuro del Milan di Allegri, tanto che, a domanda diretta se i rossoneri si sono da Scudetto, Trevisani risponde così: "Per me il Milan è da Scudetto a quota bassa, a quota alta no".