Prima della partita di Coppa Italia, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato a 'Mediaset': "Domani è una competizione diversa, da dentro o fuori. Non dobbiamo arrivare ai rigori. Abbiamo l'obbligo e il dovere di vincere, ma non sarà facile. Serve l'approccio giusto", queste le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia di Milan-Lecce. Una partita molto importante visto che il Diavolo punta anche a fare bene in questa competizione. Il Milan è andato a un passo lo scorso anno dal vincerla, vorrà provarci di nuovo in questa stagione.