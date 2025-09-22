Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Allegri: 'Nkunku può essere titolare. Abbiamo l'obbligo di vincere. Leao verrà valutato ...'
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a 'Mediaset': tanti i temi in vista della partita contro il Lecce di Coppa Italia. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Prima della partita di Coppa Italia, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato a 'Mediaset': "Domani è una competizione diversa, da dentro o fuori. Non dobbiamo arrivare ai rigori. Abbiamo l'obbligo e il dovere di vincere, ma non sarà facile. Serve l'approccio giusto", queste le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia di Milan-Lecce. Una partita molto importante visto che il Diavolo punta anche a fare bene in questa competizione. Il Milan è andato a un passo lo scorso anno dal vincerla, vorrà provarci di nuovo in questa stagione.

Milan-Lecce, le parole alla vigilia di Allegri

—  

Possibile un po' di turnover? Allegri avverte: "Nkunku sta meglio può partire titolare, ma domani non è l'occasione per fare giocare chi gioca di meno, domani serve passare il turno". Altra partita che Allegri dovrà vedere in tribuna per la squalifica subita nella finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta: "La vivo il modo diverso. Dalla tribuna è diverso. Domani spero sia l'ultima, non posso permettermi di stare ancora in tribuna".

E infine Allegri aggiorna sulle condizioni di Leao: "Domani no non ci sarà, valuteremo giovedì e venerdì per sapere se sarà disponibile per il Napoli o meno".

