Allegri, infatti, è pronto a riabbracciare Mike Maignan, il quale, ieri, ha lavorato sul campo con i preparatori dei portieri e se oggi non ci saranno controindicazioni, tornerà titolare tra i pali della porta del Milan contro il Lecce. Il portiere francese, classe 1995, si era infortunato in Milan-Bologna, lo scorso 14 settembre, abbandonando il campo per un problema al polpaccio destro al 56'.
Per precauzione aveva saltato Udinese-Milan sabato—
Gli esami svolti non hanno evidenziato lesioni ma, comunque, per precauzione, l'ex Lille e PSG ha saltato Udinese-Milan al 'Bluenergy Stadium'. Ora è pronto a rilevare nuovamente il posto da titolare, 'scaldato' molto bene in Friuli dal suo secondo, Pietro Terracciano.
