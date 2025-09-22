Allegri, infatti, è pronto a riabbracciare Mike Maignan, il quale, ieri, ha lavorato sul campo con i preparatori dei portieri e se oggi non ci saranno controindicazioni, tornerà titolare tra i pali della porta del Milan contro il Lecce. Il portiere francese, classe 1995, si era infortunato in Milan-Bologna, lo scorso 14 settembre, abbandonando il campo per un problema al polpaccio destro al 56'.