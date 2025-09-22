Pianeta Milan
Mike Maignan, portiere francese classe 1995 del Milan, ritroverà il suo posto da titolare tra i pali della porta rossonera domani, martedì 23 settembre, alle ore 21:00, per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 in gara secca contro il Lecce
Appuntamento infrasettimanale domani, martedì 23 settembre, per il Milan di Massimiliano Allegri che, alle ore 21:00, affronterà a 'San Siro' - in gara secca - il Lecce di Eusebio Di Francesco per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Una partita da non fallire per il Diavolo, visto che la coppa nazionale è uno degli obiettivi stagionali dei rossoneri.

Milan-Lecce, tornerà Maignan in porta

Per l'occasione, mancherà ancora Rafael Leão, che non ha perfettamente recuperato dall'infortunio al polpaccio e Allegri darà spazio a qualche giocatore che, finora, ha giocato un po' di meno in campionato. C'è, però, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, un grande ritorno nella fila rossonere.

Allegri, infatti, è pronto a riabbracciare Mike Maignan, il quale, ieri, ha lavorato sul campo con i preparatori dei portieri e se oggi non ci saranno controindicazioni, tornerà titolare tra i pali della porta del Milan contro il Lecce. Il portiere francese, classe 1995, si era infortunato in Milan-Bologna, lo scorso 14 settembre, abbandonando il campo per un problema al polpaccio destro al 56'.

Per precauzione aveva saltato Udinese-Milan sabato

Gli esami svolti non hanno evidenziato lesioni ma, comunque, per precauzione, l'ex Lille e PSG ha saltato Udinese-Milan al 'Bluenergy Stadium'. Ora è pronto a rilevare nuovamente il posto da titolare, 'scaldato' molto bene in Friuli dal suo secondo, Pietro Terracciano.

