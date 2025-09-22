In quell'occasione, 2-0 in campionato contro la Lazio, pareggio 0-0 in casa del Borussia Dortmund in Champions League e poi vittoria esterna, 0-1, sul campo del Genoa. Insomma, per il Milan subire gol era diventata, purtroppo, la regolarità e Allegri è riuscito ad invertire questo trend negativo in breve tempo. Sicuramente, come riferito dal quotidiano sportivo romano, grazie alla sua capacità di trasmettere i concetti giusti alla squadra.
Prova del nove domenica sera contro il Napoli—
Non giocano meglio soltanto i difensori, che sono gli stessi dell'anno passato, ma tutta la squadra aiuta a non prendere reti. Il centrocampo, infatti, fa un grande lavoro in fase di copertura e il passaggio a una linea a cinque ha migliorato tutta la squadra. Mica male, per un Milan che aveva preso 92 gol in campionato nelle ultime due stagioni. La strada per ora sembra essere quella giusta ma domenica 28 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', ci sarà la prova del nove contro il Napoli.
