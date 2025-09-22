Pianeta Milan
Con Allegri la difesa del Milan non balla più: dai 92 gol presi ai 3 ‘clean sheet’ di fila

Il Milan non balla più dietro: c'è l'evidente mano di Allegri in questa trasformazione
Nelle precedenti due stagioni (2023-2024 con Stefano Pioli e 2024-2025 con Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi) il Milan aveva incassato 92 reti in campionato: motivo per cui Massimiliano Allegri è partito blindando la propria retroguardia
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha evidenziato come si inizi a vedere, "in maniera limpida", la mano di Massimiliano Allegri sulla difesa, e, più in generale, sulla fase difensiva della squadra rossonera. Con l'enorme lavoro svolto in questi mesi in un reparto che, negli anni passati, ha incassato tantissimi gol, il Milan ora è reduce da 270' - contro Lecce, Bologna e Udinese - senza subire reti.

Milan, che difesa con Allegri: porta blindata

Da Milan-Cremonese 1-2 in poi, con l'arrivo di Adrien Rabiot e la chiusura del calciomercato estivo - i rossoneri si sono rimessi in carreggiata. L'ultima volta che il Diavolo aveva tenuto la porta inviolata per tre volte consecutive, ha ricordato il 'CorSport', era stato nel febbraio 2023, contro Torino (1-0), Monza fuori casa (0-1) e Atalanta (2-0). Considerando, invece, tutte le competizioni, il Milan non raccoglieva tre 'clean sheet' di seguito dal settembre 2023.

In quell'occasione, 2-0 in campionato contro la Lazio, pareggio 0-0 in casa del Borussia Dortmund in Champions League e poi vittoria esterna, 0-1, sul campo del Genoa. Insomma, per il Milan subire gol era diventata, purtroppo, la regolarità e Allegri è riuscito ad invertire questo trend negativo in breve tempo. Sicuramente, come riferito dal quotidiano sportivo romano, grazie alla sua capacità di trasmettere i concetti giusti alla squadra.

Prova del nove domenica sera contro il Napoli

LEGGI ANCHE: Albertini: “Il Milan deve puntare allo Scudetto. Modric fuoriclasse: con lui tutto più semplice” >>>

Non giocano meglio soltanto i difensori, che sono gli stessi dell'anno passato, ma tutta la squadra aiuta a non prendere reti. Il centrocampo, infatti, fa un grande lavoro in fase di copertura e il passaggio a una linea a cinque ha migliorato tutta la squadra. Mica male, per un Milan che aveva preso 92 gol in campionato nelle ultime due stagioni. La strada per ora sembra essere quella giusta ma domenica 28 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', ci sarà la prova del nove contro il Napoli.

