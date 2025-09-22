Nelle precedenti due stagioni (2023-2024 con Stefano Pioli e 2024-2025 con Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi) il Milan aveva incassato 92 reti in campionato: motivo per cui Massimiliano Allegri è partito blindando la propria retroguardia

Daniele Triolo Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 12:06)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha evidenziato come si inizi a vedere, "in maniera limpida", la mano di Massimiliano Allegri sulla difesa, e, più in generale, sulla fase difensiva della squadra rossonera. Con l'enorme lavoro svolto in questi mesi in un reparto che, negli anni passati, ha incassato tantissimi gol, il Milan ora è reduce da 270' - contro Lecce, Bologna e Udinese - senza subire reti.