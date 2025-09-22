Samuele Ricci, centrocampista che il Milan ha prelevato nell'ultimo calciomercato estivo dal Torino per 23 milioni di euro più bonus, sarà molto probabilmente titolare domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro' contro il Lecce in Coppa Italia

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, all'indomani della bella vittoria ( 0-3 ) in casa dell' Udinese , il Milan di Massimiliano Allegri abbia svolto una seduta di allenamento di scarico. In giornata, invece, giorno di vigilia di Milan-Lecce , secondo turno di Coppa Italia , i rossoneri scenderanno sui campi di Milanello nel pomeriggio per allenarsi.

Milan-Lecce, potrebbe esserci Ricci dall'inizio

In quest'occasione Allegri farà le prove di formazione per la sfida contro i salentini di Eusebio Di Francesco, in programma domani alle ore 21:00. Non ci sarà Rafael Leão, che ancora non è pronto dopo l'infortunio al polpaccio, mentre tornerà regolarmente tra i pali Mike Maignan dopo un turno di stop precauzionale a Udine.