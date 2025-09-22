Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Lecce con Ricci dal 1′: ecco al posto di chi. Mentre in difesa c’è un cambio annunciato

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Lecce con Ricci dal 1′: ecco al posto di chi. Mentre in difesa c’è un cambio annunciato

Milan-Lecce, Ricci si candida per giocare titolare: ecco chi dovrebbe sostituire
Samuele Ricci, centrocampista che il Milan ha prelevato nell'ultimo calciomercato estivo dal Torino per 23 milioni di euro più bonus, sarà molto probabilmente titolare domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro' contro il Lecce in Coppa Italia
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, all'indomani della bella vittoria (0-3) in casa dell'Udinese, il Milan di Massimiliano Allegri abbia svolto una seduta di allenamento di scarico. In giornata, invece, giorno di vigilia di Milan-Lecce, secondo turno di Coppa Italia, i rossoneri scenderanno sui campi di Milanello nel pomeriggio per allenarsi.

Milan-Lecce, potrebbe esserci Ricci dall'inizio

—  

In quest'occasione Allegri farà le prove di formazione per la sfida contro i salentini di Eusebio Di Francesco, in programma domani alle ore 21:00. Non ci sarà Rafael Leão, che ancora non è pronto dopo l'infortunio al polpaccio, mentre tornerà regolarmente tra i pali Mike Maignan dopo un turno di stop precauzionale a Udine.

LEGGI ANCHE

Occhio anche a De Winter titolare in difesa

—  

LEGGI ANCHE: Milan, Tare ci prova: in scadenza nel 2026, ma già a gennaio a Milano? L'obiettivo >>>

Allegri (che lascerà ancora una volta la panchina a Marco Landucci, visto che dovrà scontare il secondo turno di squalifica nella coppa nazionale dopo quello già evaso contro il Bari), dovrebbe fare un po' di turnover, senza esagerare. In difesa, secondo il 'Corriere dello Sport', avrà spazio Koni De Winter mentre, a centrocampo, Samuele Ricci si candida per giocare titolare. Presumibilmente al posto di Luka Modrić nel ruolo di regista.

Leggi anche
Milan-Lecce, Leao ancora fuori. Punta la partita di domenica contro il Napoli ma …
Milan, Allegri allenatore e psicologo: lo sfogo di Udine e le richieste ai suoi ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA