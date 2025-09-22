Occhio anche a De Winter titolare in difesa—
LEGGI ANCHE: Milan, Tare ci prova: in scadenza nel 2026, ma già a gennaio a Milano? L'obiettivo >>>
Allegri (che lascerà ancora una volta la panchina a Marco Landucci, visto che dovrà scontare il secondo turno di squalifica nella coppa nazionale dopo quello già evaso contro il Bari), dovrebbe fare un po' di turnover, senza esagerare. In difesa, secondo il 'Corriere dello Sport', avrà spazio Koni De Winter mentre, a centrocampo, Samuele Ricci si candida per giocare titolare. Presumibilmente al posto di Luka Modrić nel ruolo di regista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA