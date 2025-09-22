Pianeta Milan
Milan-Lecce, Leao ancora fuori. Punta la partita di domenica contro il Napoli ma …

Milan-Lecce, Leao ancora assente. Ecco quando vorrebbe tornare in campo il portoghese
L'infortunio al polpaccio subito più di un mese fa impedirà ancora a Rafael Leao, attaccante del Milan, di tornare in campo. Il punto
Dopo aver eliminato il Bari, sconfiggendolo per 2-0 a 'San Siro' lo scorso 17 agosto, il Milan di Massimiliano Allegri si rituffa nella Coppa Italia per affrontare un'altra squadra pugliese, il Lecce. La sfida ai salentini, valida per il secondo turno della competizione nazionale, si disputerà domani, martedì 23 settembre, alle ore 21:00, sempre a 'San Siro' in gara secca.

Milan-Lecce, Leao out: è fuori da oltre un mese

Per l'occasione Allegri recupererà Mike Maignan, ma non Rafael Leao, che, come si ricorderà, aveva rimediato un'elongazione al polpaccio proprio in Milan-Bari di oltre un mese fa. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come Leao, anche ieri, si sia allenato a parte a Milanello. Impossibile vederlo in campo contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco.

Vuole tornare contro il Napoli: vedremo se ce la farà

Il suo recupero, ad ogni modo, procede bene e Leao, ha concluso la 'rosea', punta a tornare in campo nel big match Milan-Napoli, in programma domenica 28 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Vedremo se riuscirà a rientrare, visto che il polpaccio è un muscolo delicato e in casa Milan - visti i precedenti del recente passato - la cautela in tal senso non è mai troppa. Tanto che persino Allegri aveva detto 'speriamo di riavere Leao contro il Napoli" nella conferenza stampa della vigilia di Udinese-Milan di campionato.

