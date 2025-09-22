Il suo recupero, ad ogni modo, procede bene e Leao, ha concluso la 'rosea', punta a tornare in campo nel big match Milan-Napoli, in programma domenica 28 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Vedremo se riuscirà a rientrare, visto che il polpaccio è un muscolo delicato e in casa Milan - visti i precedenti del recente passato - la cautela in tal senso non è mai troppa. Tanto che persino Allegri aveva detto 'speriamo di riavere Leao contro il Napoli" nella conferenza stampa della vigilia di Udinese-Milan di campionato.