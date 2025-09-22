Pianeta Milan
Condò: “Il Milan ha accelerato in tutto, dal gioco ai gol. Ecco su cosa ha lavorato”

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del Corriere della Sera oggi in edicola, ha fatto il punto sul campionato di Serie A dopo le prime quattro giornate (deve ancora giocare il Napoli): il suo pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri
Paolo Condò, famoso giornalista sportivo italiano, ha parlato dei temi espressi dal campionato di Serie A dopo quattro giornate sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. In attesa che il Napoli, il quale disputerà il 'Monday Night' stasera alle ore 20:45 al 'Maradona' contro il Pisa, "provi a dare la sgasata per andarsene da solo", Condò ha parlato anche delle altre grandi del nostro calcio.

Milan, il pensiero di Condò sui rossoneri sul 'CorSera'

Sul Milan di Massimiliano Allegri, per cominciare, un pensiero semplice ma efficace. "Il Milan ha accelerato in tutto, dal gioco ai gol". E in effetti abbiamo ancora tutti negli occhi Udinese-Milan 0-3, dove il Diavolo - ulteriormente migliorato dopo il già convincente successo di 'San Siro' (1-0) contro il Bologna - ha fornito una gran bella prestazione, imponendosi con autorità in casa di una delle squadre più in forma del torneo.

Condò ha poi scritto della vittoria della Roma nel derby contro la Lazio, del bel successo esterno dell'Atalanta sul campo del Torino e sulla frenata - che, per il giornalista, "rientra nella fisiologia delle squadre in costruzione" - della Juventus di Igor Tudor, sul campo dell'Hellas Verona, proprio dopo le fatiche, fisiche e mentali, lasciate in dote dal primo impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund.

"Pulisic terminale affidabile. Aspettando Leão"

Tornando, però, al Milan, Condò ha evidenziato un particolare. "Dopo il crac contro la Cremonese, il Milan ha lavorato sulla protezione della difesa. E la qualità di Christian Pulisic ha dato a Luka Modrić e Adrien Rabiot un terminale affidabile aspettando Rafael Leão". Non va dimenticato, infatti, come il Milan sia reduce da 3 vittorie in 3 partite di campionato, con 6 gol all'attivo e 3 'clean sheet' consecutivi, senza il suo numero 10.

