Condò ha poi scritto della vittoria della Roma nel derby contro la Lazio , del bel successo esterno dell' Atalanta sul campo del Torino e sulla frenata - che, per il giornalista, "rientra nella fisiologia delle squadre in costruzione" - della Juventus di Igor Tudor , sul campo dell' Hellas Verona , proprio dopo le fatiche, fisiche e mentali, lasciate in dote dal primo impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund .

Tornando, però, al Milan, Condò ha evidenziato un particolare. "Dopo il crac contro la Cremonese, il Milan ha lavorato sulla protezione della difesa. E la qualità di Christian Pulisic ha dato a Luka Modrić e Adrien Rabiot un terminale affidabile aspettando Rafael Leão". Non va dimenticato, infatti, come il Milan sia reduce da 3 vittorie in 3 partite di campionato, con 6 gol all'attivo e 3 'clean sheet' consecutivi, senza il suo numero 10.