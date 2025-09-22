Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, era squalificato per Udinese-Milan di sabato scorso. Pertanto, ha seguito la partita da un banchetto nella tribuna stampa del Bluenergy Stadium. Non ha preso benissimo qualche leggerezza dei suoi sullo 0-3

Udinese-Milan, il lavoro da psicologo di Allegri

Motivo per cui Allegri ha seguito il suo Milan dalla tribuna stampa dello stadio di Udine. Ciò non vuol dire, però, che il tecnico livornese non abbia preparato la sfida contro i bianconeri di Kosta Runjaić nei minimi dettagli. Anzi. Per 'La Gazzetta dello Sport', Allegri ha 'martellato' i suoi giocatori nello spogliatoio perché non pensassero di essere troppo bravi (anche lui, a quanto pare, aveva sentito qualche complimento di troppo dopo il Bologna ...) e ha poi definito alla stampa Udinese-Milan come uno dei quattro match più importanti del campionato.