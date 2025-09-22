Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Ordine: “Allegri si agitava. Ecco i motivi. Occasione per misurare le alternative”

ULTIME MILAN NEWS

Ordine: “Allegri si agitava. Ecco i motivi. Occasione per misurare le alternative”

Ordine: 'Allegri si agitava. Ecco i motivo. Occasione per misurare le alternative'
Franco Ordine, giornalista, parla ancora del Milan e in particolare di Massimiliano Allegri e del suo atteggiamento in tribuna contro l'Udinese
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Allegri si agitava ancora di più sul 3 a 0 nel finale di Udine per l'atteggiamento remissivo dei suoi". Questo il racconto di Franco Ordine su Udinese-Milan 0-3 e l'atteggiamento di Allegri in tribuna. Come mai l'allenatore rossonero faceva così?

"Sono questi i famosi dettagli di cui parla Landucci e che nel Milan nuova edizione vengono curati con particolare precisione. Perché è dai particolari che può dipendere il risultato finale di una stagione", racconta il giornalista su 'Il Giornale'.

LEGGI ANCHE

Milan, Ordine su Allegri

—  

Ordine continua e parla dei ruoli di alcuni giocatori e non solo: "Modric e Rabiot dominatori del centrocampo, Estupinan in evidente progresso e il talento balistico di Pulisic esaltato dai due sigilli. Per la prima volta i tre impegni distribuiti in una settimana con l'appuntamento di coppa Italia più il Napoli domenica sera".

LEGGI ANCHE: Dubbi silenziati: Modric domina anche in Serie A. Due dati sorprendono davvero>>>

Un'occasione per alcuni giocatori rossoneri: "E questa allora diventa l'occasione propizia per misurare subito anche la dimensione delle alternative fin qui utilizzate nei ritagli di tempo per via del ritardo col quale hanno raggiunto Milanello a fine calcio-mercato".

Leggi anche
Milan e Inter, ecco strategia e dettagli per il nuovo stadio condiviso a San Siro
Con Allegri la difesa del Milan non balla più: dai 92 gol presi ai 3 ‘clean sheet’...

© RIPRODUZIONE RISERVATA