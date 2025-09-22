Franco Ordine, giornalista, parla ancora del Milan e in particolare di Massimiliano Allegri e del suo atteggiamento in tribuna contro l'Udinese

"Allegri si agitava ancora di più sul 3 a 0 nel finale di Udine per l'atteggiamento remissivo dei suoi". Questo il racconto di Franco Ordine su Udinese-Milan 0-3 e l'atteggiamento di Allegri in tribuna. Come mai l'allenatore rossonero faceva così?

"Sono questi i famosi dettagli di cui parla Landucci e che nel Milan nuova edizione vengono curati con particolare precisione. Perché è dai particolari che può dipendere il risultato finale di una stagione", racconta il giornalista su 'Il Giornale'.