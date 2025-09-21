Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Ordine: “Attenzione e disciplina. Potremo dire se è nata una squadra solo …”

UDINESE-MILAN

Milan, Ordine: “Attenzione e disciplina. Potremo dire se è nata una squadra solo …”

Milan, Ordine: 'Attenzione e disciplina. Potremo dire se è nata una squadra solo ...'
Franco Ordine ha analizzato la partita tra Udinese e Milan nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport'. Ecco il focus del giornalista che chiede calma sui giudizi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Attenzione e la disciplina, quasi militare, nel coprire gli spazi, nel marcare i rivali e soprattutto nell’evitare al suo portiere, Terracciano, sostituto di Maignan, un impegnativo lavoro". Franco Ordine parla così del lavoro del Milan nella vittoria per 3 a 0 in casa dell'Udinese: "Poiché i dati provenienti dalla quarta di campionato corrispondono in modo identico a quelli rilevati dai siti specializzati nelle prime tre del torneo", scrive così il giornalista da 'Il Corriere dello Sport'. Ordine continua e spiega il lavoro di Allegri: "Allora bisogna pensare che c’è un discreto lavoro da parte dello staff di Max nel reclamare e ottenere da quelli che un tempo passavano per la banda del buco, il massimo dell’applicazione". Poi un veloce passaggio su Luka Modric: "I centrocampisti che godono di una bussola, Luka Modric capace di indicare loro la direzione giusta su ciascun passaggio, su ogni triangolo, su tutte le chiusure".

Milan, il parere di Ordine

—  

Il giornalista però avverte il Milan e i tifosi rossoneri. Ecco perché: "Attenti però: pensare che il 20 settembre sia la data giusta per battezzare la trasformazione calcistica del Milan passato da una idea di gioco “dominante” a un’altra, concreta, attenta, cinica ma fatta anche di geometrie apprezzabili, è prematuro oltre che sbagliato". 

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, in prima linea per una stellina. Sfida alla Premier League>>>

"Poi gli esami, che di solito non finiscono mai, arriveranno molto presto e prima del previsto". Ordine parla delle due gare contro il Napoli e la Juventus e sancisce: "Forse solo allora potremo dire se, nelle pieghe di un mercato molto contraddittorio e criticato, a Milanello è nata una squadra".

Leggi anche
Udinese-Milan, Pulisic e Gimenez: ecco la strategia di Allegri
Stadio Milan, la delibera su San Siro in bilico: ecco cosa serve. E i consiglieri …

© RIPRODUZIONE RISERVATA