Franco Ordine ha analizzato la partita tra Udinese e Milan nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport'. Ecco il focus del giornalista che chiede calma sui giudizi
"Attenzione e la disciplina, quasi militare, nel coprire gli spazi, nel marcare i rivali e soprattutto nell’evitare al suo portiere, Terracciano, sostituto di Maignan, un impegnativo lavoro". Franco Ordine parla così del lavoro del Milan nella vittoria per 3 a 0 in casa dell'Udinese: "Poiché i dati provenienti dalla quarta di campionato corrispondono in modo identico a quelli rilevati dai siti specializzati nelle prime tre del torneo", scrive così il giornalista da 'Il Corriere dello Sport'. Ordine continua e spiega il lavoro di Allegri: "Allora bisogna pensare che c’è un discreto lavoro da parte dello staff di Max nel reclamare e ottenere da quelli che un tempo passavano per la banda del buco, il massimo dell’applicazione". Poi un veloce passaggio su Luka Modric: "I centrocampisti che godono di una bussola, Luka Modric capace di indicare loro la direzione giusta su ciascun passaggio, su ogni triangolo, su tutte le chiusure".
Milan, il parere di Ordine
Il giornalista però avverte il Milan e i tifosi rossoneri. Ecco perché: "Attenti però: pensare che il 20 settembre sia la data giusta per battezzare la trasformazione calcistica del Milan passato da una idea di gioco “dominante” a un’altra, concreta, attenta, cinica ma fatta anche di geometrie apprezzabili, è prematuro oltre che sbagliato".