Calciomercato Milan, il lavoro estivo di Igli Tare è stato molto lungo e difficile. Il direttore sportivo, alle prese con il primo mercato con i rossoneri, è riuscito a chiudere con 10 colpi in entrata e tantissime cessione. Adli e Bennacer, infatti, sono state sole le ultime in ordine cronologico. A gennaio le squadre potrebbero andare alla ricerca di giocatori, magari a prezzi bassi, in grado di coprire buchi lasciati in estate. Per questo il Milan potrebbero essere alla continua ricerca di possibili occasioni. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, in prima linea per una stellina. Sfida alla Premier League
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, in prima linea per una stellina. Sfida alla Premier League
Calciomercato Milan, Igli Tare potrebbe essere già a lavoro per la prossima stagione: nel mirino dei rossoneri un super talento. Ecco chi potrebbe essere
© RIPRODUZIONE RISERVATA