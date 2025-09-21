Calciomercato Milan, il lavoro estivo di Igli Tare è stato molto lungo e difficile. Il direttore sportivo, alle prese con il primo mercato con i rossoneri, è riuscito a chiudere con 10 colpi in entrata e tantissime cessione. Adli e Bennacer, infatti, sono state sole le ultime in ordine cronologico. A gennaio le squadre potrebbero andare alla ricerca di giocatori, magari a prezzi bassi, in grado di coprire buchi lasciati in estate. Per questo il Milan potrebbero essere alla continua ricerca di possibili occasioni. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA