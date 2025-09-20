Udinese-Milan, Pulisic e Gimenez: ecco la strategia di Allegri

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la partita tra Udinese e Milan potrebbe passare dalla coppia Pulisic-Gimenez , che dovrebbe giocare da titolare in attacco per i rossoneri. Santiago preferisce cercare palloni e spazi anche fuori area, partecipa con generosità alla manovra cercando poi di fare gol. La scelta di Allegri manda in panchina Loftus-Cheek, che aveva giocato da seconda punta contro il Bologna.

Udinese-Milan, Allegri: piano tattico ben chiaro. Ecco perché Pulisic e Gimenez titolari

In 104 presenze rossonere ha segnato 34 gol: questi i numeri di Pulisic con il Milan. E' la prima per Gimenez in casa dell’Udinese e contro i colossi bianconeri della difesa: i quasi due metri di Kristensen, l’1.92 di Solet e Bertola. Allegri punta sulla possibilità di aggirarli in velocità e dribbling. Il messicano, ricorda la Gazzetta, è fermo a sei reti in 23 partite, ultime due in casa contro il Bologna nella passata stagione. Numeri diversi con il Feyenoord: 65 gol in 105 partite.