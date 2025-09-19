Pianeta Milan
Milan, Allegri sicuro: “Gimenez deve stare sereno. Farà gol come ha sempre fatto”

Massimiliano Allegri ha parlato anche dell'attacco del Milan e in particolare di Santiago Gimenez. Le sue parole in conferenza stampa prima di Udinese-Milan
Emiliano Guadagnoli
La forza del Milan è avere tanti giocatori che possono fare gol? Questa una delle tante domande fatte ad Allegri: "Quando arrivi in fondo alla stagione, un tot devono averli fatti gli attaccanti, un tot i centrocampisti e un tot i difensori. Abbiamo giocatori molto validi. Difensori, centrocampisti, tutti possono darci una mano", ecco la risposta dell'allenatore alla vigilia di Udinese-Milan in conferenza stampa.

Milan, Allegri sull'attacco e Gimenez

Allegri ha poi ribadito di come Leao non ci sarà né contro l'Udinese né contro il Lecce. Il portoghese è al lavoro per recuperare ed essere a disposizione contro il Napoli. Poi il punto su Pulisic: "Pulisic sta molto meglio, è entrato bene. Giocatore bravo davvero, sono fiducioso. Domani deciderò se metterlo titolare o dalla panchina".

E infine le parole su Santiago Gimenez: l'attaccante messicano fatica a trovare il gol, ma potrebbe giocare da titolare anche contro l'Udinese: "Sta facendo bene, ha avuto tante occasioni. Deve stare sereno, inizierà a far gol, come ha sempre fatto", queste le parole di Allegri.

