Milan, Nkunku: test positivi a Milanello. Un vantaggio su Gimenez

Milan, Nkunku sta salendo di condizione e potrebbe vedere sempre più minuti con l'andare avanti delle partite. Ecco le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'
Milan,Nkunku si è messo subito a disposizione dei rossoneri alla ricerca della forma migliore. Entrato a pochi minuti dalla fine della partita con il Bologna, il francese ha dimostrato di poter essere da subito pericoloso. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', i test di questa settimana a Milanello avrebbero dato esito positivo: la condizione fisica e atletica dell'attaccante starebbe crescendo. Nkunku potrebbe avere già un tempo pieno nelle gambe, ma contro l'Udinese Allegri dovrebbe comunque puntare su Pulisic e Gimenez

Milan, Nkunku e gli incastri 

Secondo il quotidiano, Nkunku ha una carta in più rispetto a Gimenez: può giocare in ogni ruolo dell'attacco del Milan. In carriera ha sostanzialmente ricoperto il ruolo di jolly offensivo: al Lipsia ha giocato spesso da punta centrale, al Chelsea e con la Francia da trequartista e da esterno.

Con il Milan e il 3-5-2 di Allegri, Nkunku può essere il primo cambio dalla panchina, può giocare seconda punta o anche esterno in caso di necessità. Il suo spazio e i suoi minuti arriveranno. 

