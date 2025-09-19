Milan, Nkunku: test positivi a Milanello. Un vantaggio su Gimenez

Con il Milan e il 3-5-2 di Allegri, Nkunku può essere il primo cambio dalla panchina, può giocare seconda punta o anche esterno in caso di necessità. Il suo spazio e i suoi minuti arriveranno.
Milan,Nkunku si è messo subito a disposizione dei rossoneri alla ricerca della forma migliore. Entrato a pochi minuti dalla fine della partita con il Bologna, il francese ha dimostrato di poter essere da subito pericoloso. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', i test di questa settimana a Milanello avrebbero dato esito positivo: la condizione fisica e atletica dell'attaccante starebbe crescendo. Nkunku potrebbe avere già un tempo pieno nelle gambe, ma contro l'Udinese Allegri dovrebbe comunque puntare su Pulisic e Gimenez.
Secondo il quotidiano, Nkunku ha una carta in più rispetto a Gimenez: può giocare in ogni ruolo dell'attacco del Milan. In carriera ha sostanzialmente ricoperto il ruolo di jolly offensivo: al Lipsia ha giocato spesso da punta centrale, al Chelsea e con la Francia da trequartista e da esterno.
