Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Stadio Milan, le tre fasi del progetto. Di San Siro resterà solo …

ULTIME MILAN NEWS

Stadio Milan, le tre fasi del progetto. Di San Siro resterà solo …

Stadio Milan, le tre fasi del progetto. Di San Siro resterà solo ...
Stadio Milan, i rossoneri sono pronti a salutare l'attuale San Siro e a portare avanti il progetto con l'Inter per il nuovo impianto. Le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe presto avere il suo nuovo stadio. 'Il Giorno' fa il punto su cosa resterà dell'attuale San Siro. 9%. Questa la percentuale dell'impianto che resterà. Una piccola porzione della Curva Sud, quella attualmente frequentata dagli ultras del Milan, e una parte della Tribuna Arancione. Tutto il resto del Meazza sarà buttato: al suo posto un centro commerciale, i musei di Milan e Inter e spazio verde. Servirà il voto del Consiglio comunale con prima seduta prevista per il 25 settembre.

Stadio Milan, nuovo San Siro

—  

'Il Giorno' continua: la prima fase di costruzione dovrebbe essere avviata a partire dal 2027 con la costruzione del nuovo tunnel Patroclo, del nuovo stadio e non solo. Tale fase dovrebbe completarsi entro la fine del 2030. Dal 2031 prenderà avvio la seconda fase di costruzione e partiranno i lavori di parziale demolizione dell'attuale San Siro.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Udinese-Milan, probabili formazioni: Allegri cambia ancora in attacco. La mossa>>>

Con l’avvio di questa fase sarà garantita l’apertura al pubblico del nuovo stadio da 71.500 posti e del nuovo tunnel Patroclo. Infine, sarà avviata la terza fase di costruzione relativa alla rifunzionalizzazione dell’area del Meazza. Questo dovrebbe essere il piano.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: Udinese-Milan, parla il difensore Bertola
Prima pagina Corriere dello Sport: tra Champions League e Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA