Squeri: “Il Milan non chiude l’ipotesi dello stadio a San Donato”

"L’ufficio tecnico del comune con i tecnici di SportLifeCity si stanno confrontando per vedere se i progetti che stanno mettendo in atto sono conformi al Pgt. Diciamo quindi che dal punto di vista tecnico i contatti ci sono, con i vertici del Milan invece no ma penso che anche loro aspettino la decisione del consiglio comunale".
Sul progetto a San Donato: "C’è ancora una convezione aperta con SportLifeCity per il progetto di una arena da 20mila posti e qui il Milan in ogni caso, anche se non è lo stadio, ci ha prospettato di voler fare un altro centro a vocazione sportiva e a noi, come Comune, interessa che quell’area venga in qualche modo riqualificata per fare sport".
Infine, per quanto riguarda il nuovo San Siro: "Mi sembra che ora le cose si stiano avviando verso una soluzione positiva per il Comune: io ho sempre detto che per un progetto così importante è lecito che le due società avessero due piani. Nel mentre l’Accordo di programma per San Donato è stato congelato, aspettavamo le ultime evoluzioni di questi giorni, ora vediamo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA