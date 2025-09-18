Squeri: “Il Milan non chiude l’ipotesi dello stadio a San Donato”

Sono giorni molto caldi per il tema dello stadio a Milano. È notizia di ieri che la Giunta del Comune di Milano abbia approvato la delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan. Ora si attendono ulteriori step per avviare definitivamente il progetto. In questo senso, il più importante di tutti è quello del voto del Consiglio Comunale. I giorni del voto dovrebbero arrivare verso la fine del mese. Intanto, l'agenzia di stampa AGI ha intervistato il sindaco di San Donato Francesco Squeri. Questo perché il Milan da tempo ha investito 55 milioni per acquistare un'area dove potrebbe sorgere il nuovo stadio del club rossonero. Il progetto nella zona è poi stato interrotto per via della decisione di costruire il nuovo impianto insieme all'Inter, risparmiando notevolmente sui costi complessivi. Di seguito, si riportano le parole del primo cittadino di San Donato.