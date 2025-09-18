Vendita San Siro a Milan e Inter, via libera in Giunta. Cosa succederà ora

Pianeta Milan
Approvata dalla Giunta Comunale la vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. La situazione
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato, in maniera approfondita, della vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, e delle aree circostanti a Milan e Inter. I quali, successivamente, provvederanno a realizzare in quella zona un nuovo stadio condiviso e penseranno alla parziale demolizione dell'attuale impianto sportivo.

Ieri, infatti, la Giunta Comunale ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter, nonostante all'ultimo sia arrivata un'ulteriore richiesta da parte dei due club. Milan e Inter, infatti, vogliono garanzie nel caso si apra un procedimento penale sulle operazioni di vendita e sviluppo dell'area di San Siro che, si legge, "anche qualora poi si rivelasse infondato potrebbe avere l’effetto di bloccare i lavori o impattare negativamente sulla bancabilità dell’operazione".

Tradotto in parole povere, i fondi statunitensi proprietari di Milan e Inter, ovvero RedBird e Oaktree, temono che le inchieste della Procura di Milano sull'urbanistica in città possano coinvolgere anche l'operazione stadio. Al momento, per il 'CorSera', c'è soltanto un fascicolo conoscitivo senza notizia di reato. Staremo a vedere.

Rossoneri e nerazzurri rileveranno tutto per 197 milioni ... meno 22

La sfida verso il nuovo stadio di Milano, però, inizia ora. Perché la delibera di Giunta farà un duplice passaggio in Commissione e, dunque, entro la fine del mese, arriverà sui banchi del Consiglio Comunale per la votazione finale. Non mancano, infatti, i 'mal di pancia' all'interno della maggioranza del Sindaco Giuseppe Sala, ma è possibile che il provvedimento passi con il voto della minoranza di centrodestra.

Più che dal voto della Lega, dove Matteo Salvini ha già fatto intendere che il suo partito sarà per l'astensione, da quello di Forza Italia. Difficile, per il partito azzurro, dire di no ad un investimento da 1,5 miliardi di euro. Il Comune di Milano procederà alla vendita di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter per 197 milioni di euro (prezzo stabilito dall'Agenzia delle Entrate), ai quali, però, vanno tolti 22 milioni di euro per i lavori sul tunnel Patroclo e per la bonifica del verde. Ai quali penserà Palazzo Marino. Prima tranche da parte dei club di 73 milioni di euro, poi fideiussioni per 124.

