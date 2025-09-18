Prima pagina Tuttosport: "Vlahovic: 'Juventus, ora parliamoci'"

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 18 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović. L'attaccante serbo, classe 2000, è tornato decisivo (due gol e un assist in Champions League dopo i due gol in Serie A) e ora manda segnali di apertura al club bianconer per discutere nuovamente del rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2026.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 18 settembre 2025

In campo, ieri sera, per la 1^ giornata della Fase Campionato della Champions, Ajax-Inter e PSG-Atalanta. Vittoria dei nerazzurri di Cristian Chivu, per 2-0, con una doppietta di testa di Marcus Thuram. Sconfitta, invece, addirittura 0-4, per quelli di Ivan Jurić in casa di un PSG straripante.

Questa sera, alle ore 21:00, spazio a Manchester City-Napoli, con Kevin De Bruyne che tornerà in quella che, per tanti anni, è stata la sua casa. Buon impatto, infine, avuto dal fantasista Zakaria Aboukhlal, ex Tolosa, nel massimo campionato italiano con il Torino di Marco Baroni.