Prima pagina Tuttosport: "Vlahovic: 'Juventus, ora parliamoci'"

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 18 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 18 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović. L'attaccante serbo, classe 2000, è tornato decisivo (due gol e un assist in Champions League dopo i due gol in Serie A) e ora manda segnali di apertura al club bianconer per discutere nuovamente del rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2026.
In campo, ieri sera, per la 1^ giornata della Fase Campionato della Champions, Ajax-Inter e PSG-Atalanta. Vittoria dei nerazzurri di Cristian Chivu, per 2-0, con una doppietta di testa di Marcus Thuram. Sconfitta, invece, addirittura 0-4, per quelli di Ivan Jurić in casa di un PSG straripante.
Questa sera, alle ore 21:00, spazio a Manchester City-Napoli, con Kevin De Bruyne che tornerà in quella che, per tanti anni, è stata la sua casa. Buon impatto, infine, avuto dal fantasista Zakaria Aboukhlal, ex Tolosa, nel massimo campionato italiano con il Torino di Marco Baroni.
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