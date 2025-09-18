Calciomercato Milan, via Leao? Arriverebbe questo top player a gennaio

La stagione entra nel vivo, il Milan è atteso dalla trasferta di Udine e da due match in casa contro Lecce (in Coppa Italia) e Napoli (in Serie A), ma il calciomercato, al quarto piano di Via Aldo Rossi, continua a tenere banco. Se già prima, non appena finita la sessione estiva, c'era la sensazione che il Diavolo avesse una rosa abbastanza corta, gli infortuni che hanno messo k.o, nell'ordine, Rafael Leão, Ardon Jashari, Strahinja Pavlović e Mike Maignan testimoniano come, in inverno, i rossoneri dovranno rimettere nuovamente mano all'organico. PROSSIMA SCHEDA