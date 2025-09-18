Calciomercato Milan, via Leao? Arriverebbe questo top player a gennaio

La stagione entra nel vivo, il Milan è atteso dalla trasferta di Udine e da due match in casa contro Lecce (in Coppa Italia) e Napoli (in Serie A), ma il calciomercato, al quarto piano di Via Aldo Rossi, continua a tenere banco. Se già prima, non appena finita la sessione estiva, c'era la sensazione che il Diavolo avesse una rosa abbastanza corta, gli infortuni che hanno messo k.o, nell'ordine, Rafael Leão, Ardon Jashari, Strahinja Pavlović e Mike Maignan testimoniano come, in inverno, i rossoneri dovranno rimettere nuovamente mano all'organico. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, ecco il vice Leao: colpo da 45 milioni in Premier
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, ecco il vice Leao: colpo da 45 milioni in Premier
Il Milan vorrebbe prendere un forte attaccante nel calciomercato di gennaio per cautelarsi in caso di cessione di Rafael Leao a fine stagione
© RIPRODUZIONE RISERVATA