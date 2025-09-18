Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, Thuram padrone: Ajax affondato”

Crolla, invece, l'Atalanta a Parigi: il PSG vince 4-0 contro la 'Dea' di Ivan Jurić, mai in partita e ricomincia nella competizione quasi come aveva finito quella precedente. Stasera, alle ore 21:00, Manchester City-Napoli all'Etihad Stadium: Antonio Conte recupera il portiere Alex Meret e ripresenta Kevin De Bruyne davanti ai tifosi che lo hanno amato per dieci anni.