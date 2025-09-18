Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, Thuram padrone: Ajax affondato”

Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 18 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 18 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando il successo esterno, 2-0, dell'Inter ad Amsterdam (Olanda) contro l'Ajax, in occasione della 1^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Decide una doppietta di Marcus Thuram. Cancellate le due sconfitte di fila in Serie A, i nerazzurri di Cristian Chivu ripartono.

Crolla, invece, l'Atalanta a Parigi: il PSG vince 4-0 contro la 'Dea' di Ivan Jurić, mai in partita e ricomincia nella competizione quasi come aveva finito quella precedente. Stasera, alle ore 21:00, Manchester City-Napoli all'Etihad Stadium: Antonio Conte recupera il portiere Alex Meret e ripresenta Kevin De Bruyne davanti ai tifosi che lo hanno amato per dieci anni.

Da indesiderato a uomo chiave: Dušan Vlahović si è ripreso la Juventus e promette di essere una gran risorsa per i bianconeri di Igor Tudor. Fino alla fine. All'estero, cambio sulla panchina del Benfica dopo la rocambolesca sconfitta interna, da 2-0 a 2-3, contro il Qarabağ in Champions: esonerato Bruno Lage, arriva José Mourinho!

