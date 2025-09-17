Milan, Ordine: “L’intervento di Furlani ha sortito un effetto”

Le proteste di Furlani: il commento di Ordine—
Rispetto alle proteste di Furlani, si è espresso Franco Ordine. Il noto giornalista sportivo ha scritto quanto segue sulle pagine del 'Corriere dello Sport'.
Le sue parole: "L’ad rossonero Furlani ha fatto sapere di essere intervenuto presso Federcalcio e Lega subito dopo la partita - e magari sotto la spinta emotiva della sfuriata di Allegri senza giacca - per far conoscere il proprio legittimo disappunto. In effetti l’intervento, telefonico, ha sortito un effetto al contrario di ciò che è avvenuto nel recente passato e in particolare in Lega quando si trattò di votare per il rinvio del la partita Bologna-Milan o dello spostamento ad altra sede. In quella circostanza il presidente Paolo Scaroni finì nella bufera social del mondo Milan per via della frase successiva alla scelta di rinviare la sfida".
