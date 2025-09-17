Milan, Ordine: “L’intervento di Furlani ha sortito un effetto”

L'unica pecca della domenica sera del Milan è stata la direzione arbitrale, soprattutto negli ultimi minuti di gara. I rossoneri, che hanno comunque vinto 1-0 contro il Bologna, si sono visti revocare dal VAR un rigore netto. Poco prima del 90', il subentrato Nkunku (all'esordio in maglia Milan) è stato atterrato in area da Lucumì. Da copione, avrebbero dovuto essere assegnati rigore e rosso per il difensore rossoblù. Il francese si è alzato e ha tentato di proseguire l'azione, venendo atterrato una seconda volta.