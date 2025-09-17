Milan, Ordine: “Galliani mai vantò sui media proteste o telefonate”

Milan-Bologna ha rappresentato una buona prova di forza dei rossoneri. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno riportato la prima vittoria in casa della Serie A . Una buona notizia, dopo il brutto esordio contro la Cremonese . Solo l'infortunio di Maignan e l'espulsione nel finale di Allegri hanno lievemente macchiato la serata.

L'allenatore è stato allontanato dal campo a causa di alcune proteste all'indirizzo del quarto uomo in seguito alla decisione di VAR e arbitro di revocare un rigore chiaro in favore dei rossoneri. Dopo la partita, Giorgio Furlani (amministratore delegato rossonero) ha protestato ufficialmente tramite delle telefonate per il cattivo operato di Fabbri (che era al VAR) e Marcenaro (direttore di gara). L'AD del Milan lo ha reso noto pubblicamente. Tale gestione non è piaciuta particolarmente a Franco Ordine. Il noto giornalista sportivo ha commentato la circostanza sulle pagine del 'Corriere dello Sport'. Di seguito, si riportano le sue parole.