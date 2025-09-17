Milan, in panchina Allegri 'il trasformista': non dà riferimenti fissi

Il rebus principale? In attacco. Tornerà Rafael Leão dall'infortunio e, con Christian Pulisic, sembra essere un intoccabile del Milan di Allegri. Il quale, quindi, dovrà trovare il modo di far coesistere anche Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Magari senza dover rinunciare all'ottimo Alexis Saelemaekers di questo avvio di stagione. Nel 3-5-2, potrebbe perdere il posto da titolare il 'Bebote', ma se Allegri passasse a un 3-4-2-1, occhio anche all'esclusione di un mediano.
Un Diavolo camaleontico tra il 3-4-2-1 e il 4-3-3—
È un Milan camaleontico, per 'Tuttosport', quello che Allegri potrà plasmare nel corso delle settimane, con esperimenti lungo gli allenamenti sui sacri di Milanello che, chissà, potrebbero anche portare alla nascita di un nuovo 4-3-3 che potrà vedere Pulisic, Leão e Nkunku supportati da una mediana con Youssouf Fofana, Luka Modrić e Adrien Rabiot che partono davanti a tutti. E Saelemaekers l’equilibratore? In questo caso lo scenario potrebbe vederlo partire dalla panchina come ricambio di assoluta qualità.
