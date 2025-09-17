Milan, in panchina Allegri 'il trasformista': non dà riferimenti fissi

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Massimiliano Allegri , allenatore del Milan , poiché il livornese - nel corso della sua carriera - ha sempre saputo come far rendere al meglio una squadra in base ai calciatori a sua disposizione. Lo ha fatto nel suo primo Milan, stagione 2010-2011 , con il 4-3-1-2 ( Kevin-Prince Boateng dietro le punte) o nel suo secondo Milan, stagione 2012-2013 , con il 4-3-3 ( Mario Balotelli terminale offensivo).

Milan, Allegri potrebbe variare anche altri moduli

Ci è riuscito anche alla Juventus, con il 4-2-3-1 con Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Mario Mandžukić alle spalle di Gonzalo Higuaín. Da quando è ritornato al Milan, Allegri si è reso conto che, con questi interpreti, la squadra avrebbe potuto rendere meglio con il 3-5-2. Ma, per gli uomini di cui dispone l'organico del Milan, non è detto che Allegri non possa 'variare' schema e tattiche con il passare delle settimane.