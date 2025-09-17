Pianeta Milan
Milan, Allegri pronto a cambiare: ha in mente altri due moduli. Il punto

Milan, in panchina Allegri 'il trasformista': non dà riferimenti fissi
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, potrà presentare una squadra camaleontica nelle prossime settimane. Il punto di 'Tuttosport'
'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, poiché il livornese - nel corso della sua carriera - ha sempre saputo come far rendere al meglio una squadra in base ai calciatori a sua disposizione. Lo ha fatto nel suo primo Milan, stagione 2010-2011, con il 4-3-1-2 (Kevin-Prince Boateng dietro le punte) o nel suo secondo Milan, stagione 2012-2013, con il 4-3-3 (Mario Balotelli terminale offensivo).

Milan, Allegri potrebbe variare anche altri moduli

Ci è riuscito anche alla Juventus, con il 4-2-3-1 con Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Mario Mandžukić alle spalle di Gonzalo Higuaín. Da quando è ritornato al Milan, Allegri si è reso conto che, con questi interpreti, la squadra avrebbe potuto rendere meglio con il 3-5-2. Ma, per gli uomini di cui dispone l'organico del Milan, non è detto che Allegri non possa 'variare' schema e tattiche con il passare delle settimane.

Il rebus principale? In attacco. Tornerà Rafael Leão dall'infortunio e, con Christian Pulisic, sembra essere un intoccabile del Milan di Allegri. Il quale, quindi, dovrà trovare il modo di far coesistere anche Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Magari senza dover rinunciare all'ottimo Alexis Saelemaekers di questo avvio di stagione. Nel 3-5-2, potrebbe perdere il posto da titolare il 'Bebote', ma se Allegri passasse a un 3-4-2-1, occhio anche all'esclusione di un mediano.

Un Diavolo camaleontico tra il 3-4-2-1 e il 4-3-3

È un Milan camaleontico, per 'Tuttosport', quello che Allegri potrà plasmare nel corso delle settimane, con esperimenti lungo gli allenamenti sui sacri di Milanello che, chissà, potrebbero anche portare alla nascita di un nuovo 4-3-3 che potrà vedere Pulisic, Leão e Nkunku supportati da una mediana con Youssouf Fofana, Luka Modrić e Adrien Rabiot che partono davanti a tutti. E Saelemaekers l’equilibratore? In questo caso lo scenario potrebbe vederlo partire dalla panchina come ricambio di assoluta qualità.

