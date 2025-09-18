Milan, Saelemaekers e Pulisic rinnovano? Il punto su mercato, campo e stadio

Anche nella giornata di oggi, 18 settembre 2025, molto spazio dedicato al Milan su quotidiani e siti web, non solo sportivi. L'avvicinamento a Udinese-Milan di campionato e le consuete voci di mercato accendono la curiosità dei tifosi rossoneri. In più, sono giorni caldi per la questione del nuovo stadio. Di seguito, vediamo insieme le cinque migliori notizie pubblicate su Pianeta Milan dalla nostra redazione. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA