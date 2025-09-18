Anche nella giornata di oggi, 18 settembre 2025, molto spazio dedicato al Milan su quotidiani e siti web, non solo sportivi. L'avvicinamento a Udinese-Milan di campionato e le consuete voci di mercato accendono la curiosità dei tifosi rossoneri. In più, sono giorni caldi per la questione del nuovo stadio. Di seguito, vediamo insieme le cinque migliori notizie pubblicate su Pianeta Milan dalla nostra redazione. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Saelemaekers e Pulisic rinnovano? Il punto su mercato, campo e stadio
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Saelemaekers e Pulisic rinnovano? Il punto su mercato, campo e stadio
Ecco le top 5 news pubblicate oggi su Pianeta Milan. Il punto della situazione tra rinnovi, mercato, questioni di campo e la questione stadio