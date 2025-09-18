Milan, addio a San Siro: a quale stadio dovrebbero ispirarsi le due milanesi?

Forse siamo arrivati ad un punto di svolta. Nella giornata di ieri, la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' a.k.a 'San Siro' a Milan ed Inter , insieme alle varie aree circostanti. Ora, la delibera approvata dalla giunta dovrà essere discussa in alcune commissioni come, ad esempio, quella della 'Rigenerazione Urbana". Nel frattempo che aspettiamo il voto in Consiglio Comunale, previsto per fine mese, non ci resta che provare ad immaginare quello che sarà il nuovo stadio.

Nel tardo pomeriggio di ieri, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha dichiarato che "faremo a Milano il più bello stadio d'Europa perché Milano lo merita. Spenderemo un sacco di soldi, sarà un grande stadio che renderà orgogliosi tutti i milanesi". Il progetto, infatti, è stato affidato al colosso britannico Norman Foster, autore di innumerevoli opere architettoniche, tra cui il nuovo Wembley Stadium. Secondo voi, a quale impianto dovrebbe ispirarsi il nuovo stadio delle due milanesi?