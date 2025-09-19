Udinese-Milan, quarta partita della Serie A 2025-26. I rossoneri, domani alle ore 20:45, affronteranno una gara non facile: i bianconeri, infatti, si trovano a 7 punti e hanno battuto a San Siro l'Inter nella seconda giornata di campionato. Per Massimiliano Allegri ci potrebbero essere ancora dubbi visto che qualche giocatore potrebbe essere ancora indisponibile per la trasferta. Ecco le probabili formazioni di Udinese-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA
Udinese-Milan, probabili formazioni: Allegri se la gioca così? Tre cambi
Udinese-Milan, probabili formazioni: Massimiliano Allegri potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla vittoria a San Siro contro il Bologna. Le ultime novità
