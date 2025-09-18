Pianeta Milan
Verso Udinese-Milan, i principali dubbi di formazione per Allegri
Secondo quanto riporta Gazzetta.it, ecco quali sono i principali dubbi di formazione per Allegri in vista di Udinese-Milan
Dopo la partita di San Siro contro il Bologna (vinta 1-0 con gol di Modric), il Milan è atteso da un altro test impegnativo. Si tratta del match contro l'Udinese di Kosta Runjaic. La Serie A dei friulani è partita benissimo: 7 punti conquistati nelle prime tre giornate (3 dei quali contro l'Inter al 'Giuseppe Meazza').

Dopo un inizio disastroso - sconfitta contro la Cremonese in casa - anche il Milan di Allegri, però, si sta risollevando. Infatti, se già la partita di Lecce aveva dato segnali positivi, la gara contro il Bologna li ha confermati e ha aggiunto ulteriori segnali positivi. Tra questi, non si può non citare la rapidissima integrazione di Rabiot nei meccanismi della squadra. È quasi sembrato che il francese giocasse da tempo nel centrocampo rossonero. Dunque, lo si attende nuovamente titolare nel ruolo di mezzala sinistra. Insieme a lui, alcuni altri giocatori sono certi del proprio posto dal primo minuto. Vediamo, invece, quali sono i principali ballottaggi in vista di Udinese-Milan.

Su Gazzetta.it si legge: "Allegri deve decidere se tenere fuori ancora Pulisic - oggi festeggiato per il compleanno a Milanello - oppure togliere dalla formazione uno tra Fofana, Gimenez e (molto difficile) Loftus-Cheek".

La scelta è ardua ma, al contempo, fa capire la buona qualità nelle scelte a disposizione di Massimiliano Allegri. In particolare, l'indicazione rispetto a Loftus-Cheek rende bene l'idea della predilezione del tecnico toscano per il centrocampista inglese.

