Verso Udinese-Milan, i principali dubbi di formazione per Allegri

Dopo un inizio disastroso - sconfitta contro la Cremonese in casa - anche il Milan di Allegri, però, si sta risollevando. Infatti, se già la partita di Lecce aveva dato segnali positivi, la gara contro il Bologna li ha confermati e ha aggiunto ulteriori segnali positivi. Tra questi, non si può non citare la rapidissima integrazione di Rabiot nei meccanismi della squadra. È quasi sembrato che il francese giocasse da tempo nel centrocampo rossonero. Dunque, lo si attende nuovamente titolare nel ruolo di mezzala sinistra. Insieme a lui, alcuni altri giocatori sono certi del proprio posto dal primo minuto. Vediamo, invece, quali sono i principali ballottaggi in vista di Udinese-Milan.