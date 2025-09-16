Milan, Rabiot che impatto: come se fosse stato sempre in rossonero

Milan-Bologna 1-0, il Diavolo ha conquistato altri tre punti in campionato molto importante. La squadra di Vincenzo Italiano rappresentava il test più difficile di questo inizio stagione e il Milan l'ha superato alla grande. Zero tiri subiti dalla difesa di Allegri. Un grande impatto lo ha avuto anche Adrien Rabiot, al debutto con la maglia rossonera. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA