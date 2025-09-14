Milan-Bologna, Allegri: “Dobbiamo vincere la prima in casa. Su Rabiot…”

Su Gimenez:“Aveva fatto bene anche le partite precedenti, gli sono stati annullati due gol. Speriamo tutti che stasera faccia gol, è un buon giocatore, è il centravanti del Milan, siamo tutti contenti di averlo”.

Su Pulisic in panchina: “Molto semplice: è una partita che secondo me va giocata così con questi giocatori. In panchina ho Nkunku che ha 25 minuti, Pulisic, che è rientrato dalla nazionale, può diventare u cambio importante. È un giocatore importante nella realizzazione, ha già segnato due gol. Balentien è un ragazzo giovane che ha buone qualità. Abbiamo Ricci, Athekame, Bartesaghi, stasera i cambi ce li ho”.

Su rabiot e il siparietto del 'vagabondo': “Un po’ vagabondo è (ride, ndr). La società ha fatto un buon lavoro, ha alzato il livello delle entrate. Dobbiamo essere bravi stasera a trovare la vittoria contro un Bologna che è ormai una realtà del campionato italiano e poi continuare nel lavoro