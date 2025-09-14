Pianeta Milan
MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna, Allegri: “Dobbiamo vincere la prima in casa. Su Rabiot…”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

Su cosa vuole vedere dalla squadra: “Il passo in avanti innanzitutto è di vincere la prima in casa. Per quanto riguarda le prime due anche con la Cremonese avevamo fatto una buona partita, ci sono state due disattenzioni su due cross. Il Bologna ha velocità tecnica, sarà una partita diversa. Dovremo fare una buona fase difensiva e sviluppare al meglio la fase offensiva”

Su Gimenez:“Aveva fatto bene anche le partite precedenti, gli sono stati annullati due gol. Speriamo tutti che stasera faccia gol, è un buon giocatore, è il centravanti del Milan, siamo tutti contenti di averlo”.

Su Pulisic in panchina:  “Molto semplice: è una partita che secondo me va giocata così con questi giocatori. In panchina ho Nkunku che ha 25 minuti, Pulisic, che è rientrato dalla nazionale, può diventare u cambio importante. È un giocatore importante nella realizzazione, ha già segnato due gol. Balentien è un ragazzo giovane che ha buone qualità. Abbiamo Ricci, Athekame, Bartesaghi, stasera i cambi ce li ho”.

Su rabiot e il siparietto del 'vagabondo': “Un po’ vagabondo è (ride, ndr). La società ha fatto un buon lavoro, ha alzato il livello delle entrate. Dobbiamo essere bravi stasera a trovare la vittoria contro un Bologna che è ormai una realtà del campionato italiano e poi continuare nel lavoro

