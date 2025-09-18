Milan, Gimenez in difficoltà: arriverà un momento di svolta?

Pianeta Milan
Milan-Bologna ha palesato evidentemente il momento di difficoltà che Gimenez sta attraversando. Su Gazzetta.it si trova un'analisi della situazione
Una delle poche note negative di Milan-Bologna riguarda il rendimento di Santiago Gimenez. La prestazione del centravanti messicano è stata nuovamente deludente. Il numero 7 è stato impreciso a livello tecnico e ha sprecato alcune ghiotte occasioni da gol. Pare evidente che nel suo caso ci sia un tema di difficoltà psicologica, mentale. C'è anche da dire, però, che Allegri gli sta dando fiducia in questo inizio di stagione. Infatti, nonostante il Milan (su ammissione del direttore sportivo Tare) abbia cercato di scambiarlo con Dovbyk in estate, Gimenez è partito titolare in tutte e tre le prime giornate di campionato. Per ora, dunque, tale fiducia non è stata ripagata. Sorge spontanea una domanda: arriverà, prima o poi una svolta? Su Gazzetta.it si trova un interessante analisi su questo tema.

Tutti i tifosi milanisti si augurano che questa svolta possa arrivare. In effetti, seppure i suoi limiti tecnici siano abbastanza evidenti, le sue prestazioni in campo non rispecchiano comunque le sue potenzialità. Le sue prime partite al Milan e le apparizioni con la maglia della Nazionale lo testimoniano. Una dote di Gimenez, per esempio, è la lucidità, la freddezza sotto porta. Il gol all'esordio contro l'Empoli l'anno scorso e l'ultima rete siglata con il Messico sono sotto gli occhi di tutti. In questi due casi Santiago ha dimostrato una buona gestione del pallone e un ottimo tiro in porta, anche da distanza non particolarmente ravvicinata.

Chi, invece, lo avesse visto giocare per la prima volta durante Milan-Bologna si domanderà se si tratti dello stesso giocatore. Contro i rossoblù, infatti, ha sbagliato una serie di reti piuttosto facili. In queste occasioni, oltre agli errori tecnici, hanno sorpreso le scelte prese davanti alla porta, le quali denunciano il momento di poca serenità che il ragazzo sta attraversando.

Ma allora, come se ne esce? È lecito porsi tale domanda. Sta all'allenatore trovare la chiave per scuotere il giocatore. Allegri, già a partire dal momento della sostituzione dell'altra sera e poi con le parole nel post-partita, ha dimostrato di volersi prendere a cuore il ragazzo e, si sa, il tecnico livornese è un maestro nella gestione del gruppo. I presupposti per una riabilitazione di Gimenez ci sono tutti. Ora tocca a lui lottare per tornare a fare la differenza in campo. Un dato inequivocabile è dalla sua parte: è l'unica vera prima punta in rosa. Risulta dunque difficile immaginarselo confinato in panchina.

 

