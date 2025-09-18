Milan, Gimenez in difficoltà: arriverà un momento di svolta?

Una delle poche note negative di Milan-Bologna riguarda il rendimento di Santiago Gimenez. La prestazione del centravanti messicano è stata nuovamente deludente. Il numero 7 è stato impreciso a livello tecnico e ha sprecato alcune ghiotte occasioni da gol. Pare evidente che nel suo caso ci sia un tema di difficoltà psicologica, mentale. C'è anche da dire, però, che Allegri gli sta dando fiducia in questo inizio di stagione. Infatti, nonostante il Milan (su ammissione del direttore sportivo Tare) abbia cercato di scambiarlo con Dovbyk in estate, Gimenez è partito titolare in tutte e tre le prime giornate di campionato. Per ora, dunque, tale fiducia non è stata ripagata. Sorge spontanea una domanda: arriverà, prima o poi una svolta? Su Gazzetta.it si trova un interessante analisi su questo tema.