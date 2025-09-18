Milan, Gimenez in difficoltà: arriverà un momento di svolta?

Chi, invece, lo avesse visto giocare per la prima volta durante Milan-Bologna si domanderà se si tratti dello stesso giocatore. Contro i rossoblù, infatti, ha sbagliato una serie di reti piuttosto facili. In queste occasioni, oltre agli errori tecnici, hanno sorpreso le scelte prese davanti alla porta, le quali denunciano il momento di poca serenità che il ragazzo sta attraversando.
Ma allora, come se ne esce? È lecito porsi tale domanda. Sta all'allenatore trovare la chiave per scuotere il giocatore. Allegri, già a partire dal momento della sostituzione dell'altra sera e poi con le parole nel post-partita, ha dimostrato di volersi prendere a cuore il ragazzo e, si sa, il tecnico livornese è un maestro nella gestione del gruppo. I presupposti per una riabilitazione di Gimenez ci sono tutti. Ora tocca a lui lottare per tornare a fare la differenza in campo. Un dato inequivocabile è dalla sua parte: è l'unica vera prima punta in rosa. Risulta dunque difficile immaginarselo confinato in panchina.
