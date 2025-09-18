Pianeta Milan
Calciomercato: Vlahovic trascina la Juventus, ma il rinnovo resta un rebus

Un Dusan Vlahovic, accostato al Milan, in perfetta forma trascina la Juventus al pareggio contro il Borussia: rinnovo sbloccato? Le ultime
Una partita molto complessa ed entusiasmante quella giocata dalla Juventus di Tudor in Champions League contro il Borussia Dortmund. Il match, finito 4-4, ha visto protagonista un nome che, fino a qualche settimane fa, sembrava essere fuori dai giochi della Juventus: Dusan Vlahovic ha messo a segno una doppietta e un assist ai suoi compagni. Il serbo, che in questa sessione di calciomercato è stato accostato con molta forza al Milan di Allegri, potrebbe aver cambiato le carte in tavola?

Mercato, Vlahovic show in Champions: rinnovo in arrivo?

Nonostante le ultime prestazioni brillanti fornite, una nube scura rimane ancora avvolta attorno al suo futuro: il contratto scade a giugno e, ad oggi, come riferito da Tuttosport, la trattativa non è ancora decollata. Complice anche l'ingaggio stellare da 12 milioni a stagione, il suo entourage e la società bianconera continuano a scontrarsi, senza arrivare mai ad un punto di svolta.

L'attaccante serbo però ha deciso di non lasciarsi più abbattere dall'ambiente circostante. Come riferito da lui stesso nel post partita europeo, "non è stato un periodo facile, si parlava e si scriveva tutti i giorni tante cose che, posso dirlo adesso. È normale che una persona questo possa disturbarla, però  io ho trovato un po' di forza in queste cose.  Ogni giorno devi dimostrare qualcosa e devi avere sempre fame."

LEGGI ANCHE: Milan, il calciomercato non finisce mai: sotto con 3 rinnovi chiave. Poi ... >>>

Con un Vlahovic quasi sbloccato, la Vecchia Signora deve valutare bene le sue mosse: rinnovo con stipendio alto, oppure perdita a zero a giugno, con il rischio che vada a rafforzare una rivale? Il tempo scorre e, le decisioni anno prese in fretta.

 

