Milan, Giménez rischia il posto: occhio allo scalpitante Nkunku

Il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ha sostenuto Giménez dopo Milan-Bologna. Così come ha fatto in campo Luka Modrić, chiedendo l'applauso dei tifosi all'indirizzo del messicano nel momento della sua sostituzione. E così come ha fatto nelle interviste post-partita Matteo Gabbia. Che il vero Santi, quello da 26 e 23 reti in Olanda con il Feyenoord nelle stagioni 2023-2024 e 2024-2025, a Milano, non si sia mai visto, però, è vero. Complice un po' l'ambientamento, un po' la sfortuna (2 pali in 86' domenica).