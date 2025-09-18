Milan, Giménez rischia il posto: occhio allo scalpitante Nkunku

Pianeta Milan
Santiago Giménez potrebbe lasciare il posto da titolare a Christopher Nkunku in occasione di Udinese-Milan di sabato al 'Bluenergy Stadium'
Daniele Triolo Redattore 

Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001 del Milan, è il protagonista - suo malgrado - dell'approfondimento sul 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola. Questo perché, dopo un'estate chiacchierata, tra il Milan che cercava un numero 9 di peso e che ha tentato fino all'ultimo di liberarsene alla permanenza fortemente voluta dall'attaccante e dal suo entourage, il decollo del 'Bebote' in maglia rossonera non è ancora arrivato.

Udinese-Milan con Giménez in panchina?

Complice l'infortunio che ha messo fuori causa Rafael Leão dopo 15' di Milan-Bari di Coppa Italia, Giménez è sceso in campo dall'inizio sempre in campionato, contro Cremonese, Lecce e Bologna. Nell'ultima partita, soprattutto, si è divorato un paio di gol e ha centrato un palo clamoroso. Motivo per cui, secondo il 'QS', con Christian Pulisic perfettamente recuperato dalle fatiche con la Nazionale, titolare in Udinese-Milan di sabato sera al 'Bluenergy Stadium' potrebbe giocare Christopher Nkunku e non lui.

Il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ha sostenuto Giménez dopo Milan-Bologna. Così come ha fatto in campo Luka Modrić, chiedendo l'applauso dei tifosi all'indirizzo del messicano nel momento della sua sostituzione. E così come ha fatto nelle interviste post-partita Matteo Gabbia. Che il vero Santi, quello da 26 e 23 reti in Olanda con il Feyenoord nelle stagioni 2023-2024 e 2024-2025, a Milano, non si sia mai visto, però, è vero. Complice un po' l'ambientamento, un po' la sfortuna (2 pali in 86' domenica).

Nkunku e Pulisic forse in campo dall'inizio in Friuli

Nkunku, invece, in pochi minuti in campo contro il Bologna ha creato scompiglio e migliora allenamento dopo allenamento la sua condizione. Allegri, quindi, sembra intenzionato a dargli minutaggio a Udine con Pulisic. Come digerirebbe un'eventuale panchina il 'Bebote'? Così fosse, dovrà cercare di far cambiare idea ad Allegri una volta che gli sarà concesso di entrare in campo.

